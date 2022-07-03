Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da silahlı saldırı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan alışveriş merkezi Field'de silahlı saldırı meydana geldi.
Polisten yapılan açıklamada, saldırı sonucu 1'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis aracının yönlendirildiği aktarıldı.
Alışveriş merkezinde bulunanlardan polis gelene kadar yerinden ayrılmaması istendi.
Danimarka basını, olay yerinde 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
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