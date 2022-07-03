Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis aracının yönlendirildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Danimarka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da silahlı saldırı - Son Dakika

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