Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da silahlı saldırı - Son Dakika
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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da silahlı saldırı

03.07.2022 20:46
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da silahlı saldırı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan alışveriş merkezi Field'de silahlı saldırı meydana geldi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan alışveriş merkezi Field'de silahlı saldırı meydana geldi.

Polisten yapılan açıklamada, saldırı sonucu 1'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis aracının yönlendirildiği aktarıldı.

Alışveriş merkezinde bulunanlardan polis gelene kadar yerinden ayrılmaması istendi.

Danimarka basını, olay yerinde 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Kaynak: AA

Danimarka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da silahlı saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da silahlı saldırı - Son Dakika
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