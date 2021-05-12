Danimarka'nın efsane futbolcuları Laudrup kardeşler, EURO 2020'de Türkiye'nin başarılı olacağını düşünüyor - Son Dakika

Danimarka'nın efsane futbolcuları Laudrup kardeşler, EURO 2020'de Türkiye'nin başarılı olacağını düşünüyor

12.05.2021 12:39

Danimarka'nın eski yıldız futbolcuları Laudrup kardeşler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda yer alan Türkiye'nin başarılı olabileceğini söyledi.

Danimarka'nın eski yıldız futbolcuları Laudrup kardeşler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda yer alan Türkiye'nin başarılı olabileceğini söyledi.

EURO 2020'de verilecek şampiyonluk kupası, turnuvada 4 maça ev sahipliği yapacak Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a getirildi. Kopenhag Belediye Sarayı'nda kupanın basın tanıtımı için düzenlenen toplantıya, Danimarka Futbol Federasyonunun (DBU) EURO 2020 elçileri eski Danimarkalı futbolcular Michael Laudrup, Brian Laudrup ve Flemming Povlsen da katıldı.

Basın tanıtımının ardından Laudrup kardeşler ve Kopenhag Belediye Başkanı Lars Weiss, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde Juventus, Barcelona, Real Madrid ve Ajax gibi dünya devlerinde de forma giyen ve Danimarka Futbol Federasyonu tarafından gelmiş geçmiş en iyi Danimarkalı futbolcu olarak seçilen Michael Laudrup, "A Grubu'nda yer alan Türkiye, İtalya ve İsviçre gruptan çıkmak için eşit şanslara sahip." dedi.

Michael Laudrup, gruplarını birinci ve ikinci bitiren ülkelerin yanı sıra en iyi dört grup üçüncüsünün de gruplardan çıkacağına işaret ederek, grup üçüncülüğünün de gruptan çıkmak için olasılıklar arasında bulunması gerektiğini belirtti.

Gruplarda ilk maçın önemine değinen Michael Laudrup, turnuvanın açılış karşılaşmasında ev sahiplerinden İtalya ile Roma'da karşılaşacak olan Türkiye ile ilgili "Türkiye için EURO 2020'de önemli olan, açılış maçında İtalya'ya karşı 1 puan alarak iyi bir başlangıç yapması." ifadesini kullandı.

Fransa, Portekiz ve Belçika'nın turnuvanın favorileri arasında olduğunu aktaran Michael Laudrup, farklı şehirlerin turnuvaya ev sahipliği yapacak olmasının eşsiz ve daha önce görülmemiş olduğunu ve ülkesi Danimarka'nın grup maçlarını evinde oynayacak olmasının avantaj olduğunu söyledi.

Belçika ile B Grubu'nda yer alan ülkesi Danimarka'nın gruptan çıkacağına inandığını kaydeden Michael Laudrup, grup aşamasından sonra tek maça eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmalarda Danimarka'nın her ülkeye karşı şansı olduğunu vurguladı.

Danimarka'nın kalecisi Kasper Schmeichel'ın önemli bir faktör olacağını belirten Michael Laudrup, Simon Kjaer ve Christian Eriksen'in de Danimarka için önemli oyuncular olduğunu dile getirdi.

Brian Laudrup: "Türkiye'nin ilk maçtan puan çıkarması önemli"

Michael Laudrup gibi Danimarka'nın yetiştirdiği en iyi futbolcular arasında yer alan ve Bayern Münih, Milan, Fiorentina, Glasgow Rangers ve Chelsea kulüplerinin de formasını terleten Brian Laudrup da ağabeyi gibi Türkiye'nin ilk maçında puan çıkarmasının önemine değindi.

İtalya'nın eski gücünde olmadığını, Türkiye'nin İtalya'ya karşı iyi bir fırsata sahip olduğunu anlatan Brian Laudrup, "Türkiye, İtalya'ya karşı oynayacağı ilk maçı kaybederse o zaman yüksek bir tepeye tırmanmakla karşı karşıya kalır." dedi.

Milli takımda birlikte oynadığı Danimarkalı futbolcuların özellikle de Jes Högh'ün Türkiye'de forma giymekten dolayı mutlu olduğunu bildiğini aktaran Brian Laudrup, kendisine Türk takımlarından hiç teklif yapılmadığını da anlattı.

İstanbul kulüplerinin yanı sıra Anadolu kulüplerinin de Avrupa arenasında boy göstermeye başladığına işaret eden Brian Laudrup, "Geçen yıl UEFA Avrupa Ligi'ni takip ettim ve bilindik Türk kulüplerinin haricinde başka takımların da olduğunu gördüm. Bu gerçekten ilgi çekici." diye konuştu.

Danimarka Milli Takımı ile 1992 yılında Avrupa şampiyonu olduklarını hatırlatan Brian Laudrup, ülkesi Danimarka'nın taraftar desteğiyle gruptan çıkacağına ve biraz da şansla çeyrek final, yarı final ya da finale kadar gidebileceğine inandığını söyledi.

Avrupa Şampiyonası'nın taraftarsız oynanması durumunda çok sıkıcı olacağını aktaran Brian Laudrup, statlarda 15-16 bin seyircinin olmasının iyi bir atmosfer sağlayacağını ve oyuncuları mutlu edeceğini sözlerine ekledi.

Kopenhag Belediye Başkanı Lars Weiss ise EURO 2020'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde gerçekleşecek olmasına rağmen, diğer ev sahibi şehirlere olduğu gibi Kopenhag'da da bayram havasında geçeceğine inandığını ifade etti.

Kupanın güzel göründüğünü ve Danimarka'nın şampiyon olarak kupayı kalıcı olarak Kopenhag'a getirmesini ümit eden Weiss, Danimarka ile Rusya arasında oynanacak maçı heyecanla beklediğini anlattı.

EURO 2020

11 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya-Türkiye karşılaşması ile başlayacak EURO 2020, 7 Temmuz'da İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak final karşılaşması ile son bulacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve 11 ülkenin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2020'de verilecek şampiyonluk kupası Kopenhag'ın ardından Amsterdam'da sergilenecek.

Danimarka'nın efsane futbolcuları Laudrup kardeşler, EURO 2020'de Türkiye'nin başarılı olacağını düşünüyor
Danimarka'nın efsane futbolcuları Laudrup kardeşler, EURO 2020'de Türkiye'nin başarılı olacağını düşünüyor
Danimarka'nın efsane futbolcuları Laudrup kardeşler, EURO 2020'de Türkiye'nin başarılı olacağını düşünüyor
Danimarka'nın efsane futbolcuları Laudrup kardeşler, EURO 2020'de Türkiye'nin başarılı olacağını düşünüyor

Michael Laudrup, Brian Laudrup, Danimarka, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Danimarka'nın efsane futbolcuları Laudrup kardeşler, EURO 2020'de Türkiye'nin başarılı olacağını düşünüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gölge diye seçtiği kaldırımda servis beklerken araba çarptı! Talihsiz adam hayatını kaybetti Gölge diye seçtiği kaldırımda servis beklerken araba çarptı! Talihsiz adam hayatını kaybetti Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Fransızların iki yüzlülüğünü gözler önüne seren harita Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Fransızların iki yüzlülüğünü gözler önüne seren harita Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı

Son Dakika Haberleri
13:32 Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız
13:15 Süleyman Yağcı, açık kalp ameliyatına alındı
13:13 Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Fransızların iki yüzlülüğünü gözler önüne seren harita
13:13 16 karısı ve 151 çocuğu olan adamın yeni hedefi: 100 eşten 1000 çocuk!
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü!
12:19 Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi
12:18 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden
12:10 Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı ise 296'ya çıktı
11:52 Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü
11:39 Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik
Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız         
13:32
Süleyman Yağcı, açık kalp ameliyatına alındı Süleyman Yağcı, açık kalp ameliyatına alındı         
13:15
16 karısı ve 151 çocuğu olan adamın yeni hedefi: 100 eşten 1000 çocuk! 16 karısı ve 151 çocuğu olan adamın yeni hedefi: 100 eşten 1000 çocuk!         
13:13
Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi         
12:20
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden         
12:18
2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı         
11:45
Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik         
11:39
Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti! Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti!         
11:10
Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti         
11:00
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok         
10:57
Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular         
10:38
Çalıştığı marketten parasını ödemeden evine güllaç ve ekmek götüren işçi, tazminatsız şekilde işten kovuldu Çalıştığı marketten parasını ödemeden evine güllaç ve ekmek götüren işçi, tazminatsız şekilde işten kovuldu         
10:18
İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız? İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız?         
09:40
157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı! 157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı!         
09:35
Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna güldüren cevap: Sen adamı çürütürsün         
09:27
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum         
08:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 13:38:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Danimarka'nın efsane futbolcuları Laudrup kardeşler, EURO 2020'de Türkiye'nin başarılı olacağını düşünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement