Danimarka'nın en büyük bankası negatif faiz uygulamasına geçiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Danimarka'nın en büyük bankası negatif faiz uygulamasına geçiyor - Son Dakika Dünya

Danimarka'nın en büyük bankası negatif faiz uygulamasına geçiyor

6 saat önce

Danimarka'da bankacılık sektöründe önde gelen Danske Bank, haziran ayı itibariyle bazı özel müşterileri için negatif faiz oranı uygulamasına geçeceğini açıkladı.

Danimarka'nın en büyük bankası negatif faiz uygulamasına geçiyor, System.String[]

Danimarka'da bankacılık sektöründe önde gelen Danske Bank, haziran ayı itibariyle bazı özel müşterileri için negatif faiz oranı uygulamasına geçeceğini açıkladı.


Negatif faiz oranı şartlarının, müşterinin Danske Bank'i ana bireysel banka hesabı olarak kullanıp kullanmadığına bağlı olarak belirleneceği belirtildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Danimarka, Banka, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgını altında tüm zamanların rekorunu getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'daki son durumu açıkladı: Birkaç şehidimiz var Başıboş köpek, sokak ortasında küçük kızı parçalıyordu Friends oyuncuları, HBO Max'ta yayımlanacak özel bölüm için bir araya geliyor

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 20:26:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Danimarka'nın en büyük bankası negatif faiz uygulamasına geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]