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Danimarka'nın en büyük bankası negatif faiz uygulamasına geçiyor
6 saat önce
Danimarka'da bankacılık sektöründe önde gelen Danske Bank, haziran ayı itibariyle bazı özel müşterileri için negatif faiz oranı uygulamasına geçeceğini açıkladı.
Danimarka'da bankacılık sektöründe önde gelen Danske Bank, haziran ayı itibariyle bazı özel müşterileri için negatif faiz oranı uygulamasına geçeceğini açıkladı.
Negatif faiz oranı şartlarının, müşterinin Danske Bank'i ana bireysel banka hesabı olarak kullanıp kullanmadığına bağlı olarak belirleneceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:09
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