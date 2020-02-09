Danimarka ordusunda göreve başlayan Müslüman kadın başörtüsü nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Danimarka ordusunda göreve başlayan Müslüman kadın başörtüsü nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı - Son Dakika

Danimarka ordusunda göreve başlayan Müslüman kadın başörtüsü nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı

1 saat önce

Danimarka ordusunda göreve başlayan 19 yaşındaki Müslüman kadın, başörtüsü nedeniyle ordudan ayrılmak zorunda kaldı.

Danimarka ordusunda göreve başlayan Müslüman kadın başörtüsü nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı, System.String[]

Danimarka ordusunda göreve başlayan 19 yaşındaki Müslüman kadın, başörtüsü nedeniyle ordudan ayrılmak zorunda kaldı.


Danimarka devlet televizyonu ve radyosu DR'nin haberine göre, 3 Şubat'ta orduda asker olarak göreve başlayan Müslüman bir kadının, görevine devam etmek istiyorsa başörtüsünü çıkarması veya birliğini terk etmesi istendi.


Başörtüsünü çıkarmak istemeyen kadın, 4 gün önce başladığı görevinden ayrıldı.

İsmi açıklanmayan genç kadın, Danimarka medyasına yaptığı açıklamada, geçen yıl katıldığı "Ordu Günü" tanıtımlarında kendisine başörtüsünün sorun olmadığının söylendiğini; bunun üzerine bu görevi seçtiğini belirtti.

Danimarka Ordusu İletişim Direktörü Susanne Lund ise kendilerine başvuran kişilerin dini tercihlerinin sorulmadığını ancak adaylara, ordunun kılık-kıyafet yönetmeliğinin yer aldığı broşürleri e-postayla gönderdiklerini kaydetti.


Müslüman genç kadın ise kendisine böyle bir broşür gelmediğini belirtti.

Danimarka medyasına konuşan Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen de orduda başörtüsü yasağı olduğunu; üniforma kurallarının değişmeyeceğini vurguladı.


Öte yandan bir başka İskandinavya ülkesi İsveç'te, kadınlar başörtüsüyle orduda görev alabiliyor.

Danimarka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:20 Kaynak: AA
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