Danimarka Parlamentosunda "Müslümanlar üzerinden oy kavgası"na tepki - Son Dakika

Danimarka Parlamentosunda "Müslümanlar üzerinden oy kavgası"na tepki

Danimarka'da, Müslümanların "inanç toplumu" grubundan çıkarılmasını öngören ve reddedilen yasa tasarısının parlamentodaki görüşmeleri sırasında, aşırı sağcı partiler arasında "Müslümanlar üzerinden yaşanan oy kapma" tartışmasına Müslümanlar tepki gösterdi.

Danimarka Parlamentosunda

Danimarka'da, Müslümanların "inanç toplumu" grubundan çıkarılmasını öngören ve reddedilen yasa tasarısının parlamentodaki görüşmeleri sırasında, aşırı sağcı partiler arasında "Müslümanlar üzerinden yaşanan oy kapma" tartışmasına Müslümanlar tepki gösterdi.

İslam karşıtı aşırı sağ görüşlü Yeni Sağ (Nye Borgerlige) adlı parti tarafından parlamentoya sunulan ve salı günü görüşülen Müslümanların "inanç toplumu" grubundan çıkarılması öngören yasa tasarısının ele alınması sırasında, aşırı sağcı partiler arasında çıkan "Müslümanlar üzerinden yaşanan oy kapma" tartışması ülkedeki Müslümanları kaygılandırdı.

Danimarka İslam Toplumu (DİT) Başkanı Mustafa İncikli, DİT ve Danimarka Müslümanlar Birliği adına AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, meclis kürsüsünde Danimarka'da İslam toplumlarına müsaade verilmemesi ve kapatılmasının gündeme gelmesini kaygıyla izlediklerini belirtti.

"İki ırkçı parti arasında çekişmeye varan bu görüşme, demokrasiye, insan temel hak ve özgürlüğüne, din özgürlüğüne inanan sayın milletvekillerinin ret oyu kullanmasıyla, yasa teklifi kabul edilmeyip ezici bir çoğunlukla reddedildi. Sağduyunun galibiyetine Danimarka halkı ve Danimarka'da yaşayanlar şahitlik ettiler." ifadelerini kullanan İncikli, Müslümanların Danimarka toplumunun bir parçası olduğunu ve topluma büyük katkılar yaptığını vurguladı.

İncikli, şunları kaydetti:

"Hristiyanlık ve Yahudilik nasıl ki dünyadaki gerçek ise İslam da dünyanın ve Danimarka'nın bir gerçeğidir. Nasıl Hristiyan ve Yahudi toplulukları dinlerine hakaret edilmeden bu toplumda var ve ibadetlerini özgürce yapabiliyorsa, biz Müslümanların da bu toplumun bir parçası olarak aynı şekilde özgürce ibadetlerini yapabilmesi gerekmektedir."

"Nabız yokladılar"


Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV) çatısı altında faaliyet gösteren ve başkent Kopenhag yakınlarındaki Albertslund kasabasında bulunan Alaaddin Camii'nin Dernek Başkanı Doğan Polat ise yasa tasarısının meclise sunulmasını "çok üzücü" olarak nitelendirdi.


Polat, "Demokrasi, anayasa ve Danimarka değerleri adına üzücü bir gündü. Çok şükür ki çoğunluk buna 'hayır' dedi. Bu partinin böyle bir teklifi meclise getirmesi bekleniyordu. Aslında bu insanlar bu teklifi neden getiriyorlar, neden yapıyorlar, anayasaya aykırı olmasına rağmen? Bence bir nabız yoklaması yaptılar. Üzerine çalışmalara devam edeceklerini düşünüyorum." diye konuştu.

Danimarkalı vekiller de tepkili


İlk anayasasını 5 Haziran 1849'de yapan ve yarın anayasasının 171'inci yıl dönümümü kutlayacak Danimarka'da, siyasetçiler de parlamento kürsüsünde Müslümanlar üzerinden oy kavgası yapılmasını eleştirdi.


Sosyal Liberal Parti milletvekili Zenia Stampe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Danimarka Parlamentosunun tarihinde bir dip nokta yaşadık. Yeni Sağ ve Danimarka Halk Partisi, ülkenin kürsüsünü İslam'la kim daha iyi mücadele ediyor kavgası için kullandı." ifadelerine yer verdi.


Parlamentoda bağımsız olarak görev yapan milletvekili Simon Emil Ammitzböll-Bille de tasarıyı eleştirdi.

Ammitzböll, "Korkunç bir yasa tasarısı. Danimarka toplumunda yaşayan azınlıktaki dini bir toplumun, halkın diğer kesiminden daha kötü haklarla yaşamasını istemek ne demek oluyor? Danimarka'nın temel inanç haklarına aykırı." dedi.


Danimarka'da, Türkiye kökenli Müslümanların oluşturduğu DTDV ve DİT'in yanı sıra Danimarka Alevi Birlikleri Federasyonu (DABF) "inanç toplumu" olarak Kilise Bakanlığı tarafından tanınıyor.


Bakanlıkça "inanç toplumu" olarak tanınan dini gruplar, dini nikah kıyma yetkisine sahip olmanın yanı sıra, cemaatin din görevlisi Danimarka'da oturma izni alabiliyor.

İnanç toplumları kendi okullarını açma hakkı elde edebiliyor ve kendilerine ait huzurevi ile mezarlıkları olabiliyor, hastanede ya da hapishanedeki cemaatin üyelerini ziyaret etme hakkı bulunuyor.

İnanç toplumu olarak tanınan bir dini cemaate bağış yapanlar, bağışlarını vergiden düşebiliyor.


Ne olmuştu?


İslam karşıtı aşırı sağ görüşlü Yeni Sağ (Nye Borgerlige) adlı parti tarafından, parlamentoya sunulan, Danimarka'da Müslümanların "inanç toplumu" grubundan çıkarılması öngören yasa tasarısı salı günü oylanmıştı.


Oylamaya geçilmeden önce kürsüde, İslam karşıtı iki aşırı sağ görüşlü partinin milletvekilleri, Danimarka'da bölünen aşırı sağ oylarını almak için, Müslümanlar üzerinden hakarete varan söylemlerde bulunmuştu.


Danimarka Halk Partisi milletvekilleri Marie Krarup ve Morten Messerschmidt ile Yeni Sağ Parti Başkanı Pernille Vermund arasında geçen, İslam ve Müslümanlara yönelik diyaloglar tepki çekmişti.


Kanun tasarısının oylamasına katılan 95 milletvekilinden 85'inin ret oyu kullanması üzerine tasarının yasalaşması için yeterli çoğunluk sağlanamamıştı. Oylamada, Danimarka Halk Partisinin 8 parlamenteri çekimser kalmış, Yeni Sağ Partisinden ise 2 parlamenter tasarı lehine oy kullanmıştı.

Danimarka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 01:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Danimarka Parlamentosunda 'Müslümanlar üzerinden oy kavgası'na tepki - Son Dakika

Son Dakika

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Fenerbahçe,genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı Fenerbahçe,genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı         
19:17
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı         
18:59
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor         
18:55
HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin         
18:34
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü         
18:25
Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi         
18:13
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü         
18:11
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı         
18:06
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın         
17:59
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı         
17:53
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir         
17:42
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz         
17:35
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı         
17:18
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti         
17:13
Altının kilogramı 373 bin lira oldu Altının kilogramı 373 bin lira oldu         
17:09
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti 3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti         
17:08
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi         
16:59
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor         
16:57
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi 3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi         
16:40
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü         
16:36
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım         
16:22
Maskesi cebinde olmasına rağmen Maskesi cebinde olmasına rağmen "yok" diyen vatandaş, 392 lira ceza yedi         
16:15
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak         
16:13
Yaşlı insanların yardımına koşan güzel tenisçi Katie Boulter büyük takdir topladı Yaşlı insanların yardımına koşan güzel tenisçi Katie Boulter büyük takdir topladı         
16:07
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum         
16:06
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir         
15:57
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı         
15:57
CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki         
15:56
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu         
15:54
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2020 19:25:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Danimarka Parlamentosunda "Müslümanlar üzerinden oy kavgası"na tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]