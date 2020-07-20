Danimarka Polis İstihbaratı PET, eski ajanına tazminat ödeyecek - Son Dakika

Danimarka Polis İstihbaratı PET, eski ajanına tazminat ödeyecek

Danimarka Polis İstihbaratı (PET), sağlığı bozulan eski ajanı Morten Storm'a tazminat ödeyecek.

Danimarka Polis İstihbaratı (PET), sağlığı bozulan eski ajanı Morten Storm'a tazminat ödeyecek.

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Jyllands-Posten gazetesinin haberine göre PET, 2006-2011 yılları arasında ajanlık yapan Morten Storm'a, çalışma gücü kaybı ve travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle tazminat ödeyecek.


İş Gücü Piyasası Sigortası'nın verdiği kararda tazminatın miktarının belirtilmediği kaydedildi.


PET, İş Gücü Piyasası Sigortası'nın PET için ajanlık yapanlar hakkında karar veremeyeceğini belirterek, Storm'un başvurusunun karara bağlanmasının önüne geçmeye çalışmış ancak başaralı olamamıştı.


Gazeteye açıklama yapan Storm'un ABD'li avukatı Mark Zaid, PET aracılığıyla ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için de çalışan Storm'un, El-Kaide'nin Yemen sorumlusu olduğu iddia edilen Enver El-Evlaki'nin yerinin tespit edilmesindeki katkılarından dolayı, ABD tarafından da ödüllendirilmesi gerektiğini bildirdi.


Morten Storm


Danimarka'nın Korsör kasabasında 1976 yılında dünyaya gelen Morten Storm, 1997 yılında "Müslüman" oldu ve Murad Storm ismini aldı.


Orta Doğu'ya yaptığı ziyaretlerde, El-Kaide'nin Yemen sorumlusu olduğu iddia edilen Enver El-Evlaki ile (Anwar al-Awlaki) dostluk kuran Storm, Müslüman gibi görünüp 2006-2011 yılları arasında PET için ajanlık yaptı.


Storm'un, PET'e verdiği istihbaratın, PET tarafından CIA ile de paylaşıldığı ve Storm'un giderlerinin CIA tarafından ödendiği kaydedildi.


Storm, 2011'de ABD tarafından insansız hava araçlarıyla gerçekleşen saldırıda öldürülen Enver El-Evlaki'nin, kendisinin yardımıyla CIA tarafından yerinin tespit edilmesine rağmen, CIA tarafından aldatıldığını düşünerek hayal kırıklığına uğradı.


CIA tarafından 250 bin dolarla ödüllendirilen Storm, PET ile ilişkisini sonlandırarak ajanlık hikayesini Jyllands-Posten gazetesine anlattı.


Jyllands-Posten'ın ilk defa 7 Ekim 2012'de yayımladığı Storm'un ajanlık hikayesinin anlatıldığı yazı dizisi dünya basınında da yer buldu.

Danimarka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Danimarka Polis İstihbaratı PET, eski ajanına tazminat ödeyecek - Son Dakika
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