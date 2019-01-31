Danimarka Prensi, Napolyon'un Okulunda Askeri Eğitim Alacak

DANİMARKA Prensi Joachim, Fransa
'nın başkenti Paris
'teki askeri Ecole Militaire okulunda eğitim görecek. Kraliyet Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Danimarka
Kraliçesi II. Margrethe'nin küçük oğlu Prens Joachim, Fransa Savunma Bakanlığının daveti üzerine Ecole Militaire'de ders alacak. Haftanın 6 günü eğitim-öğretim verilen askeri okulda Prens Joachim, Eylül
2019'dan 2020'nin yaz aylarına kadar eğitim görecek.
YILDA 30 ÖĞRENCİ ALINIYOR
Prens Joachim, askeri okulda bulunacağı sürede Fransız eşi Prenses
Marie ve iki çocuğuyla birlikte Paris'te yaşayacak. Fransa'nın efsane hükümdarı Napolyon
Bonaparte ile General Charles de Gaulle'nin de mezunları arasında olduğu askeri okul Ecole Militaire'nin, yılda 5'i yabancı olmak üzere 30 öğrenci kabul ettiği belirtildi.