Danimarka: "Rus savaş gemisi 2 kez karasularımızı ihlal etti" - Son Dakika
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Danimarka: "Rus savaş gemisi 2 kez karasularımızı ihlal etti"

17.06.2022 22:13
Danimarka: "Rus savaş gemisi 2 kez karasularımızı ihlal etti"

Danimarka Silahlı Kuvvetleri, Rus savaş gemisinin dün gece 2 kez karasularını ihlal ettiğini açıkladı.

Danimarka Silahlı Kuvvetleri, Rus savaş gemisinin dün gece 2 kez karasularını ihlal ettiğini açıkladı.

Danimarka Silahlı Kuvvetleri, bir Rus askeri gemisinin dün gece Baltık Denizi'ndeki Christiansoe Adası yakınlarında karasularını 2 kez ihlal ettiğini belirtti. Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod yaptığı açıklamada, "Bu tür bir durum kesinlikle kabul edilemez. Zorbalık yöntemleri Danimarka'ya karşı çalışmıyor. Rusya Büyükelçisi acilen Dışişleri Bakanlığına çağrıldı" dedi. - KOPENHAG

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Danimarka: 'Rus savaş gemisi 2 kez karasularımızı ihlal etti' - Son Dakika

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