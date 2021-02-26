Danimarka, Rüzgar Türbini Çiftliği Adası Kuruyor! - Son Dakika

Danimarka, Rüzgar Türbini Çiftliği Adası Kuruyor!

26.02.2021 08:54
Danimarka, Rüzgar Türbini Çiftliği Adası Kuruyor!, System.String[]

Danimarka bir ilke imza atıyor.

Danimarka bir ilke imza atıyor.

Global Yeşil Geçiş başka nasıl anlatılırdı bilmiyorum- doğal yaşama, çevreye ve iklime yarar sağlayan, sürdürülebilirliğe katkıda bulunan projelerden bahsetmeyi kendime görev edindim evet, yaşadığım çevrede geri dönüşüm faliyetlerim arasında belediyenin yetişemediği yerde ek toplama noktasına destek vermenin yanısıra, okuldaki eko çocuk kulübüne aktiviteler hazırlıyorum, bir kaç yıl önce yazdığım oyunumda bile aynı meseleye dikkat çektiğime göre yeni bir merak sayılmaz.

Enerji verimliliği, kirliliği önleme ve kontrol, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, biyoçeşitliliğin korunması, çevre dostu temiz ulaşım ve sürdürülebilir su gibi uygulamalar...

Danimarka'da başlatılan bu yeşil projeyi duyunca dayanamadım yine!

Rüzgar türbinlerine hepimiz aşinayız da bu boyutta bir proje ile hiç karşılaşmamıştık. Üç milyon eve enerji sağlayacak rüzgar türbini çiftliği adası Dünya'da bir ilk.

TAM 238,357,980,000TL

18 futbol sahası büyüklüğünde bir alana inşa edilecek yapay adaya kurulacak 200 türbin yaklaşık 210 milyar kron yani 238,357,980,000.00Türk lirasına mal olacak.

Bu boyutta bir proje Danimarka tarihinde daha önce görülmemiş ve tamamlanması 2033'i bulabilir.

Sadece evlere enerji taşımakla kalmayacak, yenilenebilir enerji için önemli bir katkıda da bulunacak- yani havacılık ve ağır nakliyatta kullanılan yeşil hidrojen gereksinimini de karşılayacak!

Bir sonraki dev projenin bu konuda başarılarını ispatlamış ülkemizde gerçekleşmesi umuduyla.

Danimarka, Rüzgar Türbini Çiftliği Adası Kuruyor!

Danimarka, Enerji, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Danimarka, Rüzgar Türbini Çiftliği Adası Kuruyor! - Son Dakika


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