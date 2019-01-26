Danimarka, sahte haberlerle mücadele ediyor
1 saat önce
Dünyanın ilk teknoloji büyükelçisi Casper Klynge, Danimarka'da düzenlenecek seçimler öncesinde teknoloji şirketleriyle iletişim halinde olduklarını belirterek sosyal medya manipülasyonlarına ve sahte haberlere karşı tedbir aldıklarını belirtti.
Dünyanın ilk teknoloji büyükelçisi Casper Klynge, Danimarka
'da düzenlenecek seçimler öncesinde teknoloji şirketleriyle iletişim halinde olduklarını belirterek sosyal medya manipülasyonlarına ve sahte haberlere karşı tedbir aldıklarını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:28
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