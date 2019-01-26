Son Dakika Haberleri: Danimarka, sahte haberlerle mücadele ediyor

Danimarka, sahte haberlerle mücadele ediyor

1 saat önce

Dünyanın ilk teknoloji büyükelçisi Casper Klynge, Danimarka'da düzenlenecek seçimler öncesinde teknoloji şirketleriyle iletişim halinde olduklarını belirterek sosyal medya manipülasyonlarına ve sahte haberlere karşı tedbir aldıklarını belirtti.

Danimarka, sahte haberlerle mücadele ediyor, System.String[]
Dünyanın ilk teknoloji büyükelçisi Casper Klynge, Danimarka'da düzenlenecek seçimler öncesinde teknoloji şirketleriyle iletişim halinde olduklarını belirterek sosyal medya manipülasyonlarına ve sahte haberlere karşı tedbir aldıklarını belirtti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:28 

Danimarka, Ekonomi
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