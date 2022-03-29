Danimarka salgın bağlantılı "hükümet karşıtı aşırılığı" tehdit olarak nitelendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Danimarka salgın bağlantılı "hükümet karşıtı aşırılığı" tehdit olarak nitelendirdi

29.03.2022 14:16
Danimarka salgın bağlantılı "hükümet karşıtı aşırılığı" tehdit olarak nitelendirdi

Danimarka, Kovid-19 salgını bağlantılı "hükümet karşıtı aşırılığı", ilk kez "tehdit" olarak nitelendirdi.

Danimarka, Kovid-19 salgını bağlantılı "hükümet karşıtı aşırılığı", ilk kez "tehdit" olarak nitelendirdi.

Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisinden (PET) yapılan açıklamada, salgın bağlantılı hükümet karşıtı aşırılığının, ülkede "terör tehdidi için önemli bir itici güç" olmamasına rağmen durumu "daha karmaşık" hale getirdiği belirtildi.

Salgın bağlantılı hükümet karşıtı aşırılığın, ilk kez bir tehdit olarak ifade edildiği açıklamada, hükümet aleyhinde şiddet kullanma tehdidinin, Kovid-19 salgınıyla bağlantılı olarak ortaya çıktığına işaret edildi.

PET'in Terör Analizi Merkezi Başkanı Michael Hamann, yetkililerin salgını ele alma biçimlerinin ağır şekilde eleştirildiği örneklerin büyük çoğunluğunun, barışçıl bir şekilde ortaya çıktığını ifade etti.

Hamann, bu tür eleştirilerin Danimarka'da "tehdit ve gözdağı" ile dile getirildiği, yurt dışında ise "fiili şiddet eylemlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi" şeklinde olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
İsrail polisi, DEAŞ saldırılarının ardından gözaltı operasyonları başlattı İsrail polisi, DEAŞ saldırılarının ardından gözaltı operasyonları başlattı DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 5 sanıktan 3'üne cinayet suçundan 25'er yıl hapis cezası DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 5 sanıktan 3'üne cinayet suçundan 25'er yıl hapis cezası

Danimarka, Hükümet, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Danimarka salgın bağlantılı 'hükümet karşıtı aşırılığı' tehdit olarak nitelendirdi - Son Dakika


Son Dakika
14:20 Kayseri'de tüyler ürperten iddia: 2 kuyuya 14 kişi atıldı, sesler geliyor!
14:19 Son Dakika: İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilk tur sona erdi
14:06 Destan'da bu akşam neler olacak? Ulu Ece için yolun sonu geldi mi?
14:06 Rus askerler öldüresiye dövülüp ayaklarından kurşunlanmıştı! Ukrayna açıklaması: Görüntülerle ilgili soruşturma başlattık!
14:05 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Crespo, Galatasaray maçını iple çekiyor! Büyük derbi öncesi iddialı konuştu
14:01 Bayrak değişimi: TÜSİAD'da Kaslowski'nin yerine Orhan Turan geldi
13:56 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?
13:56 Eski başbakan siyasete dönmek istiyor ama ünlü tarihçi notunu çoktan verdi: Bana göre en kötü siyasetçi Tansu Çiller!
13:50 Zerrin Özer, vasiyetini açıklayıp istemediklerini bir bir anlattı: Ben vefat ettikten sonra adımdan kimse faydalanmasın
13:44 Burak Elmas başkanlığının son günlerinde Florya'daki krize attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 14:30:39. #1.13#
SON DAKİKA: Danimarka salgın bağlantılı "hükümet karşıtı aşırılığı" tehdit olarak nitelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement