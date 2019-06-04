Son Dakika Haberleri: Danimarka sandığa gidiyor, anketler solun zaferini işaret ediyor
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Danimarka sandığa gidiyor, anketler solun zaferini işaret ediyor

14 dakika önce

Danimarka sandığa gidiyor, anketler solun zaferini işaret ediyor

Danimarka sandığa gidiyor, anketler solun zaferini işaret ediyor, System.String[]
Danimarka 179 sandalyeli parlamentosunun üyelerini belirlemek için 5 Haziran'da sandığa gidiyor. Anketlerin geneli seçimleri sol bloğun kazanacağını işaret ediyor.

Danimarka'da seçmenin ülkeyi yöneten Liberal Parti, Liberal İttifak, Muhafazakar Parti ve sağcı Danimarka Halkı Partisi azınlık koalisyonundan sosyal demokrat bloğa kayacağını gösteriyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:08 
5 Haziran, Danimarka, Dünya
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