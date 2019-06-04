Danimarka sandığa gidiyor, anketler solun zaferini işaret ediyor
14 dakika önce
Danimarka sandığa gidiyor, anketler solun zaferini işaret ediyor
Danimarka
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:08
179 sandalyeli parlamentosunun üyelerini belirlemek için 5 Haziran
'da sandığa gidiyor. Anketlerin geneli seçimleri sol bloğun kazanacağını işaret ediyor.
Danimarka'da seçmenin ülkeyi yöneten Liberal Parti
, Liberal İttifak, Muhafazakar Parti ve sağcı Danimarka Halkı Partisi azınlık koalisyonundan sosyal demokrat bloğa kayacağını gösteriyor.
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