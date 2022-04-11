Danimarka Savunma Bakanı, Iraklı mevkidaşı ile askeri iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Danimarka Savunma Bakanı, Iraklı mevkidaşı ile askeri iş birliğini görüştü

11.04.2022 14:26
Danimarka Savunma Bakanı, Iraklı mevkidaşı ile askeri iş birliğini görüştü

Danimarka Savunma Bakanı Morten Bodskov, koalisyon güçlerinin terörle mücadelesinde Iraklı güçlere desteğinin süreceğini bildirdi.

Danimarka Savunma Bakanı Morten Bodskov, koalisyon güçlerinin terörle mücadelesinde Iraklı güçlere desteğinin süreceğini bildirdi.

Irak Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Savunma Bakanı Cuma İnad, Bağdat'taki bakanlık binasında Danimarkalı mevkidaşı Bodskov ve yanındaki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmede, askeri ve teknik konularda iş birliği alanlarının değerlendirildiği aktarıldı.

Danimarkalı Bakan Bodskov, Iraklıların teröre karşı verdiği mücadeleyi takdir ettiklerini ifade ederek, "Terör, sadece Irak değil, tüm dünya için bir tehlikedir. Koalisyon güçlerinin terörle mücadelesinde Irak güçlerine desteği devam edecek." diye konuştu.

Danimarka'nın Irak'ta koalisyon güçleri kapsamında askerleri bulunuyor.

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Koalisyon, Danimarka, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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