Danimarka, sığınmacı kamplarını yurt dışına taşıyor - Son Dakika

Danimarka Parlamentosu, Danimarka'nın sığınmacıları Avrupa dışında inşa edilen kamplarda kabul etmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Bugün parlamentoda son defa görüşülen ve oylanan yasa tasarısı, hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Partinin yanı sıra sağ görüşlü ve aşırı sağ görüşlü partilerin de desteğiyle parlamentoda kabul edildi.

Yasa tasarısının kabulü için 70 parlamenter oy kullanırken 24 parlamenter ise yasa tasarısına karşı oy kullandı.

Danimarka hükümeti, yasayla Danimarka'dan sığınma talebinde bulunan sığınmacıları, durumları netleşene kadar yurt dışındaki sığınmacı kamplarında tutacak.

Danimarka'ya sığınmacı olarak gelen ve başvurusu kabul edilmeyenler de bu kamplara gönderilecek.

Danimarka Göç Bakanı Mattias Tesfaye, geçen ay yaptığı açıklamada, Danimarka'nın Avrupa'nın dışında sığınmacı kabul kampları kuracağını belirtmişti.

Tesfaye, birkaç ülkenin Danimarka'nın bu fikrine sıcak baktığını aktarmış ve nisan ayında Ruanda'yı ziyaret etmişti.

Ziyarette, Danimarka ve Ruanda arasında sığınmacılar konusunda 2 anlaşma imzalanmıştı.