Danimarka sığınmacıların cep telefonlarındaki verileri inceleyecek - Son Dakika

Danimarka sığınmacıların cep telefonlarındaki verileri inceleyecek

Danimarka Göç ve Uyum Bakanlığı, sığınmacıların cep telefonlarındaki bilgileri incelemek için yasa çıkarmaya hazırlanıyor.

Danimarka sığınmacıların cep telefonlarındaki verileri inceleyecek, System.String[]

Danimarka Göç ve Uyum Bakanlığı, sığınmacıların cep telefonlarındaki bilgileri incelemek için yasa çıkarmaya hazırlanıyor.

Danimarka Göç ve Uyum Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bakanlık, mültecilik başvurusu kabul edilmeyen ve geri gönderme merkezlerinde ülkelerine gönderilmeyi bekleyen sığınmacılar için daha ağır şartlar içeren bir yasa tasarısını parlamentoya sunacak.

Bakanlığın açıkladığı yeni yasa tasarısına göre, ülkelerine gönderilmeyi bekleyen sığınmacıların kimlik tespiti yapılarak cep telefonlarındaki veriler incelenecek.

Bakanlığın açıkladığı 7 maddelik tasarıya göre, geri gönderme merkezine yasalara uygun şekilde mazereti olmadan 3 gün boyunca gelmeyen sığınmacıların odaları 1 hafta içinde boşaltılacak.

Yetkililer, sığınmacılara yönelik alınan kararları elektronik ortamda bildirebilecek. İlk mülteci başvuruları reddedilen sığınmacılara 20 bin kron (yaklaşık 24 bin 400 lira) para teklif edilerek, yetkililerle evlerine geri dönmeleri için iş birliği yapmaları teklif edilecek.

Geri gönderme merkezlerinde kalan sığınmacılara sözleşme imzalatılarak, sığınmacılar ülkelerine dönmeye zorlanacak. Sözleşmeyi imzalamayan sığınmacıların eğitim alma, çalışma, kendi işini kurma hakları kısıtlanacak ve geri gönderme masrafları sığınmacıya ödetilecek.

Bakanlık, Danimarka'da mülteci başvurusu reddedilen ve ülkesine gönderilmeyi bekleyen bin 100 sığınmacı olduğunu açıkladı.

Parlamento yaz tatili sonrası 6 Ekim'de işbaşı yapacak. Yakın gelecekte parlamentoda oylamaya sunulması beklenen yasa tasarısının, tek partiyle azınlık hükümeti olan Sosyal Demokrat Parti ve sağ partilerin de desteğiyle kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Danimarka, 2016'da aldığı kararla, ülkeye gelen sığınmacıların paralarına, ziynet eşyalarına ve telefonlarına el koymaya başlamıştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 21:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Danimarka sığınmacıların cep telefonlarındaki verileri inceleyecek - Son Dakika

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