Danimarka Suriyelilere uyguladığı mücevher yasasını Ukraynalılara uygulamayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Danimarka Suriyelilere uyguladığı mücevher yasasını Ukraynalılara uygulamayacak

04.03.2022 21:39
Danimarka Suriyelilere uyguladığı mücevher yasasını Ukraynalılara uygulamayacak

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 6 yıldır yürürlükte bulunan, sığınmacıların kişisel eşyalarına el koyma yasasını Ukraynalı sığınmacılara uygulamayı düşünmediklerini kaydetti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 6 yıldır yürürlükte bulunan, sığınmacıların kişisel eşyalarına el koyma yasasını Ukraynalı sığınmacılara uygulamayı düşünmediklerini kaydetti.

Danimarka devlet televizyonu DR, Danimarka'ya iltica eden Suriyeli ve Afrikalı sığınmacıların kişisel eşyalarına el koyulması için 2016 yılında çıkarılan "Mücevher Yasası"nı masaya yatırdı.

Haberde, Danimarka'ya 2015'te sığınan Suriyeli sığınmacıların yollarda yüzlerine tükürüldüğü ve sözlü saldırıya uğradıklarına dikkat çekilirken, Ukraynalı sığınmacılar için özel kanunlar çıkarıldığı hatırlatıldı.

Konu hakkında DR'ye açıklamalarda bulunan Başbakan Frederiksen, 'Ukrayna bizim yakın bölgemiz ve Avrupa'nın bir parçası olarak arka bahçemizdir. Bu yüzden 2015'teki sığınmacı krizinden farklı davranılıyor." ifadelerini kullandı.

Frederiksen, mücevher yasasını Ukraynalı sığınmacılara uygulamayı düşünmediklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Danimarka'ya gelen Ukraynalı sığınmacıların çocuklarının okullara gidebilmesi ve ailelerin düzenli maaş alabilmesi için yasa çalışmalarına başlandığı bildirildi.

YORUMLAR
500
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 8 yabancı uyruklu yakalandı Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 8 yabancı uyruklu yakalandı KAHRAMANMARAŞ - Mangal jeliyle oynarken yanan iki kardeş sağlığına kavuştu KAHRAMANMARAŞ - Mangal jeliyle oynarken yanan iki kardeş sağlığına kavuştu

Mette Frederiksen, Danimarka, Suriyeli, Mülteci, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Danimarka Suriyelilere uyguladığı mücevher yasasını Ukraynalılara uygulamayacak - Son Dakika


Son Dakika
21:40 MMA dövüşçüsü Ihor Potieria, savaşa sessiz kalan hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov'u eleştirdi: Onur ve inanç hakkında boğazını yırttın
21:26 Isparta'da bir ayda iki kere elektrik kesintisi yaşandı! 3 kişi görevinden alındı
21:08 Şamil Tayyar'dan görevinden istifa eden Bekir Pakdemirli'ye çok konuşulacak sözler: Kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim
21:03 SİHA'larla ilgili yaptığı açıklamayla gündem olan Merdan Yanardağ'a Selçuk Bayraktar'dan cevap: Katranı kaynatsam olur mu şeker
20:57 Ukrayna'nın tam teşekküllü işgal edileceğini söyledi! Zelenski, vatandaşlara sokağa çıkın çağrısı yaptı
20:48 Bu sezon 24 maça çıktı! Kolombiyalı futbolcu için Beşiktaş ve Galatasaray mücadeleye girdi
20:08 Gazeteciden tokat yemişti! Rus yanlısı Ukraynalı milletvekili gözaltına alındı
20:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü! Sosyal medyadan yapılan açıklama dikkat çekti
19:56 Bugün ülkemizde koronavirüs sebebiyle 180 kişi hayatını kaybetti, 38 bin 283 yeni vaka tespit edildi
19:54 Kendisine şiddet uygulayan eşini öldüren Rümeysa Aydın beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 21:45:17. #1.11#
SON DAKİKA: Danimarka Suriyelilere uyguladığı mücevher yasasını Ukraynalılara uygulamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement