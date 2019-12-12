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Danimarka: Terör saldırısı hazırlığındaki 20 kişi yakalandı
6 saat önce
Danimarka istihbarat servisi ve polis düzenlediği ortak basın toplantısında baskınların şüphelilerin silah ve patlayıcı madde elde emeye çalışması üzerine yapıldığını açıkladı
Danimarka polisi terör saldırısı hazırlığında oldukları şüphesiyle ülke genelinde düzenlediği baskınlarla 20 civarında kişiyi gözaltına aldı.
Danimarka istihbarat servisi ve polis ortak basın toplantısında baskınların şüphelilerin silah ve patlayıcı madde elde emeye çalışması üzerine yapıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:46
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