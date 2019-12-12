Danimarka: Terör saldırısı hazırlığındaki 20 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Danimarka: Terör saldırısı hazırlığındaki 20 kişi yakalandı - Son Dakika Dünya

Danimarka: Terör saldırısı hazırlığındaki 20 kişi yakalandı

6 saat önce

Danimarka istihbarat servisi ve polis düzenlediği ortak basın toplantısında baskınların şüphelilerin silah ve patlayıcı madde elde emeye çalışması üzerine yapıldığını açıkladı

Danimarka: Terör saldırısı hazırlığındaki 20 kişi yakalandı, System.String[]

Danimarka polisi terör saldırısı hazırlığında oldukları şüphesiyle ülke genelinde düzenlediği baskınlarla 20 civarında kişiyi gözaltına aldı.


Danimarka istihbarat servisi ve polis ortak basın toplantısında baskınların şüphelilerin silah ve patlayıcı madde elde emeye çalışması üzerine yapıldığını açıkladı.

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Danimarka, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:46 
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