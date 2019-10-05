Son Dakika Haberleri: Danimarka, tüm dizel ve benzinli araçların AB çapında 2040'a kadar yasaklanmasını istiyor
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Danimarka, tüm dizel ve benzinli araçların AB çapında 2040'a kadar yasaklanmasını istiyor

1 saat önce

Danimarka, tüm dizel ve benzinli araçların Avrupa Birliği çapında 2040'a kadar yasaklanması için çağrıda bulundu. Teklif Lüksemburg'da düzenlenen AB çevre bakanları toplantısında gündeme geldi.

Danimarka, tüm dizel ve benzinli araçların AB çapında 2040'a kadar yasaklanmasını istiyor, System.String[]

Danimarka, tüm dizel ve benzinli araçların Avrupa Birliği çapında 2040'a kadar yasaklanması için çağrıda bulundu. Teklif Lüksemburg'da düzenlenen AB çevre bakanları toplantısında gündeme geldi.


Kopenhag'ın küresel ısınmayla mücadele önerisine 10 AB ülkesi de destek verdi. AB, karbon emisyonunu 2030'a kadar yüzde 40 oranında azaltmayı hedefliyor. Komisyon'un hedefi 2050'de sıfır emisyon.

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Avrupa Birliği, Lüksemburg, Danimarka, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:16 
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