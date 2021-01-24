Danimarka Türk Diyanet Vakfı çatısı altındaki Aabenraa Camisi'ne saldırı - Son Dakika

Danimarka Türk Diyanet Vakfı çatısı altındaki Aabenraa Camisi'ne saldırı

Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV) çatısı altında faaliyet gösteren ve Danimarka-Almanya sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aabenraa Camisi'ne İslamofobik saldırı düzenlendi.

Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV) çatısı altında faaliyet gösteren ve Danimarka- Almanya sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aabenraa Camisi'ne İslamofobik saldırı düzenlendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kısmen kapalı olan ve cuma namazları kılınmayan caminin duvarına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce Kur'an-ı Kerim'e hakaret içeren yazılar yazıldı. Cami Derneği Başkanı Hurşit Tokay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma akşamı saat 18.00'de camiden ayrıldığını, saat 11.00 civarında geldiğinde duvarda İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içerikli yazıları fark ettiğini söyledi. Olayı, Güney Jylland polisine bildirdiklerini aktaran Tokay, polisin konuya ilişkin soruşturma başlattığını ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyeceğini belirtti. Saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Tokay, duvardaki yazıların silindiğini ve camide başka bir hasar tespit edilmediğini anlattı.

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