Danimarka Ukrayna'daki büyükelçiliğini yeniden açtı - Son Dakika
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Danimarka Ukrayna'daki büyükelçiliğini yeniden açtı

02.05.2022 12:28
Danimarka Ukrayna'daki büyükelçiliğini yeniden açtı

Danimarka'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden açtığı bildirildi.

Danimarka'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden açtığı bildirildi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Danimarka Büyükelçiliğinin kapılarını yeniden açıyor olmamız, Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına Danimarka desteğinin çok güçlü bir sembolüdür." ifadesini kullandı.

Büyükelçiliğin bir süre sınırlı sayıda personelle faaliyet göstereceği kaydedildi.

Danimarka'nın Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya savaş açmasının ardından kapatılmıştı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Danimarka Ukrayna'daki büyükelçiliğini yeniden açtı - Son Dakika


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