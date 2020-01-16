'Danimarka uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir' - Son Dakika

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'Danimarka uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir'
2 gün önce
İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:20 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Danimarka uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir."
(İHA)
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