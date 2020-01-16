'Danimarka uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir' - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Danimarka uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir' - Son Dakika

'Danimarka uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir'

2 gün önce

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

'Danimarka uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir', System.String[]

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Danimarka uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir."

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Danimarka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:20 Kaynak: İHA
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