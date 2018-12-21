Danimarka vatandaşlığı için 'tokalaşma' zorunluluğu
9 saat önce
Danimarka Parlamentosu, ülke vatandaşı olabilmek için "tokalaşmayı" zorunlu kılan yasa tasarısını kabul etti.
Danimarka
Parlamentosu, ülke vatandaşı olabilmek için "tokalaşmayı" zorunlu kılan yasa tasarısını kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:03
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