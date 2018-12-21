Son Dakika Haberleri: Danimarka vatandaşlığı için 'tokalaşma' zorunluluğu

Danimarka vatandaşlığı için 'tokalaşma' zorunluluğu

9 saat önce

Danimarka Parlamentosu, ülke vatandaşı olabilmek için "tokalaşmayı" zorunlu kılan yasa tasarısını kabul etti.

Danimarka vatandaşlığı için 'tokalaşma' zorunluluğu, System.String[]
Danimarka Parlamentosu, ülke vatandaşı olabilmek için "tokalaşmayı" zorunlu kılan yasa tasarısını kabul etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:03 

Danimarka, Ekonomi
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