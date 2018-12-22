Son Dakika Haberleri: Danimarka Vatandaşlığı İçin 'Tokalaşma' Zorunluluğu

Danimarka Vatandaşlığı İçin 'Tokalaşma' Zorunluluğu

1 saat önce

PARLAMENTODA, Danimarka vatandaşlığı hakkı kazananlar için belediyelerde tören düzenlenmesi ve bu etkinlikte belediye başkanıyla tokalaşmayı zorunlu kılan yasa tasarısı oylandı.

Danimarka Vatandaşlığı İçin 'Tokalaşma' Zorunluluğu, System.String[]
PARLAMENTODA, Danimarka vatandaşlığı hakkı kazananlar için belediyelerde tören düzenlenmesi ve bu etkinlikte belediye başkanıyla tokalaşmayı zorunlu kılan yasa tasarısı oylandı. Tasarı, hükümeti oluşturan Liberal Parti Venstre, Liberal İttifak ve Muhafazakar Parti ile hükümeti dışarıdan destekleyen aşırı sağ görüşlü Danimarka Halk Partisinin oylarıyla parlamentodan geçti.

Liberal Parti Venstre'den belediye başkanlarının da arasında bulunduğu birçok yerel yönetimin lideri, vatandaş olabilmek için tokalaşmayı şart koşmanın gereksiz olduğunu belirterek, yasa tasarısına karşı çıktı. Ancak tasarıyı hazırlayan Danimarka Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg geri adım atmadı.

Yasa, ağustos ayında İsviçre'nin Lozan kentinde, karşı cinsle tokalaşmayan Müslüman bir çiftin vatandaşlığının iptal edilmesinden esinlenerek çıkarıldı. Hükümet, 2015'ten bu yana yabancılara yönelik 100 ağırlaştırılmış yasayı parlamentodan geçirdi. Yasa, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:48 

Danimarka, Güncel
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