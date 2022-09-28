Kuzey Akım'daki gaz sızıntısı Danimarka'nın yıllık karbon emisyonunun üçte birine eşdeğer - Son Dakika
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Kuzey Akım'daki gaz sızıntısı Danimarka'nın yıllık karbon emisyonunun üçte birine eşdeğer

28.09.2022 20:04
Kuzey Akım'daki gaz sızıntısı Danimarka'nın yıllık karbon emisyonunun üçte birine eşdeğer

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki üç gaz sızıntısının Danimarka'nın yıllık karbon emisyonunun üçte birine eşdeğer olduğu bildirildi.

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki üç gaz sızıntısının Danimarka'nın yıllık karbon emisyonunun üçte birine eşdeğer olduğu bildirildi.

Danimarka Enerji Ajansı Başkanı Kristoffer Böttzauw, yaptığı açıklamada, Baltık Denizinde Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında yaşanan üç gaz sızıntısından kaynaklanan emisyonun Danimarka'daki yıllık karbon emisyonunun yaklaşık yüzde 32'sine tekabül ettiğini söyledi.

Danimarka'nın 2020'deki karbon emisyonu yaklaşık 45 milyon ton olarak kaydedildi.

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.

AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu.

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Kaynak: AA

Danimarka, İsveç, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Akım'daki gaz sızıntısı Danimarka'nın yıllık karbon emisyonunun üçte birine eşdeğer - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Akım'daki gaz sızıntısı Danimarka'nın yıllık karbon emisyonunun üçte birine eşdeğer - Son Dakika
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