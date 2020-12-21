Danimarka ve Norveç, İngiltere'ye uçuşları durdurdu - Son Dakika

İngiltere'de korona virüsün yeni mutasyonunun tespit edilmesi nedeniyle Danimarka ve Norveç İngiltere'den uçuşları iptal ettiğini duyurdu.

İngiltere'de virüsün mutasyona uğrayarak daha hızlı yayıldığının tespit edilmesinden sonra dünyanın dört bir yanından İngiltere'den seyahatlere kısıtlamalar getirdi. Danimarka ve Norveç, bugün yeni tedbirlerini açıklayan en son ülkeler arasında yer alırken İngiltere'den yapılacak tüm uçuşların 48 saat süreyle askıya aldığı duyuruldu.

Pazar günü Hollanda, Fransa, İtalya ve İrlanda'dan sonra Belçika, Portekiz, Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Estonya, gibi birçok Avrupa ülkesi sınırlarını İngiltere'ye kapatırken aynı zamanda Türkiye, Hong Kong, Kanada ve Suudi Arabistan da İngiltere'den yapılan seyahatler yasaklandı.

KORKUTAN AÇIKLAMA

İngiltere'nin Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu'ndan (NERVTAG) Profesör Andrew Hayward, İngiltere'de mutasyona uğramış COVID-19 ile ilgili insanların "çok endişelenmeleri" gerektiğini söyledi. "Mümkün olduğunca çok insanı aşılayarak virüsün yayılmasını durdurmak gerekiyor" diyen Hayward, korona virüs türünün hızla yayılmasının salgının şimdiye kadarki "en kötü haber" olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni mutasyonun yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu açıklamasından sonra ülkede Noel etkinlikleri iptal edilirken yerel kısıtlamalar ağırlaştırıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüsün yeni mutasyonu ve İngiltere'de bazı ithal gıda ürünlerinin 2 hafta içinde tükenmesi ihtimali nedeniyle hükümetin acil durumlar kabine ekibi (COBRA) ile toplantı yapması bekleniyor.

-İHA-