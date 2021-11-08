Danimarkalı akademisyen, sansür nedeniyle Glasgow Üniversitesindeki Filistin konferansını iptal etti - Son Dakika

Danimarkalı bir akademisyen, Glasgow Üniversitesinde vereceği Filistin konulu konferansı sansür gerekçesiyle iptal etti.

Times gazetesinde yer alan habere göre, Roskilde Üniversitesinden Doç. Dr. Somdeep Sen, "Filistin'in Dekolonizasyonu: Antikolonyal ve Postkolonyal Arasında Hamas" adlı kitabı hakkındaki konuşmasını iptal etmek zorunda kaldı.

Daveti kabul ettikten kısa bir süre sonra üniversitenin Yahudi toplumundan "endişe mesajları" aldıklarını söyleyen bir personel, Sen'den ana başlıklar ve kullanmayı planladığı slaytlar gibi sunumun içeriği hakkında bazı bilgiler vermesini istedi.

Üniversite, genellikle konuşmacılardan önceden materyal sağlamalarını istemediğini ancak Yahudi toplumunun etkinliğin, Yahudi öğrenciler için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirttiği için ekstra önlemler aldığını savundu.

Sen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Glasgow Üniversitesindeki öğrenciler ve öğretim üyeleriyle iletişim kurma fırsatını kaçırdığım için üzgünüm ama beni daha da endişelendiren şey, Glasgow ve Birleşik Krallık genelinde İsrail-Filistin siyasetiyle eleştirel bir bilimsel bir mesele söz konusu olduğunda akademik özgürlük alanının daralması. Glasgow Üniversitesi, kitapla ilgili konuşmam sırasında Birleşik Krallık terörle mücadele yasalarını ihlal etmemem gerektiğini hatırlattı (!!!)." ifadesini kullandı.

Glasgow Üniversitesinden yapılan açıklamada ise "akademik özgürlüğü desteklemeye ve kampüs genelinde eşitlik ve çeşitliliği teşvik etmeye kararlı oldukları" savunularak "İfade özgürlüğü, aynı fikirde olmama hakkı, tüm personelin ve öğrencilerin görüş ve akademik özgürlük haklarının korunması, misyonumuzun merkezinde yer alıyor. Hiçbir akademisyenin üniversitede konuşmasını yasaklamadık, Dr. Sen'in de konuşmasına engel olmadık." yorumunda bulunuldu.