Danimarkalı Bang&olufsen Markası N11.com'da

Danimarkalı ses ve görüntü sistemleri markası Bang&Olufsen geniş ürün yelpazesini online platformlar arasında "ilk" kez n11.com'da satışa açıyor.

Danimarkalı ses ve görüntü sistemleri markası Bang&Olufsen geniş ürün yelpazesini online platformlar arasında "ilk" kez n11.com'da satışa açıyor.



n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Bang&Olufsen e-ticaret platformu n11.com ile iş birliğine giderek ürünlerini online platformlar arasında ilk kez n11.com'un vitrininde sergiliyor.



BeoPlay E8 kablosuz kulaklık bin 883,85 TL'den, BeoPlay A1 taşınabilir hoparlör bin 575,10 TL'den ve BeoPlay H4 Wireless kulaklık bin 883,85 TL'den n11.com'da satışa sunuluyor.

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