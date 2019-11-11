Son Dakika Haberleri: Danimarkalı DEAŞ üyesi, ülkesine gönderildi
Son Dakika 3. Sayfa Danimarkalı DEAŞ üyesi, ülkesine gönderildi

Danimarkalı DEAŞ üyesi, ülkesine gönderildi

6 saat önce

Türkiye'de yakalanan yabancı teröristler ülkelerine gönderilmeye başlandı.

Danimarkalı DEAŞ üyesi, ülkesine gönderildi, System.String[]

Türkiye'de yakalanan yabancı teröristler ülkelerine gönderilmeye başlandı. Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan DEAŞ üyesi Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi.


Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Danimarkalı adı açıklanmayan terörist, polis eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemleri tamamlanan terörist Kopenhag'a gönderilmek üzere Türk Hava Yolları uçağına bindirildi. Danimarkalı teröristin sınır dışı edilmesi işlemi yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:19 Kaynak: İHA
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