Danimarkalı eski göç bakanından mültecilere çağrı: Ülkenizdeki tehditler bittiyse geri dönün

Avrupa ülkelerinde büyük bir sorun haline gelen Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan gelen göçmen dalgaları Danimarka'yı harekete geçirdi. Mültecilerin entegrasyon ve istihdam sorununun hızla büyüdüğü ülkede eski Göç Bakanı Inger Stojberg bu meselelere karşı tek çözümün göçmenlerin ülkelerine geri dönmesi olduğunu belirtti.



"Ülkelerinize dönün ve kalkınmalarına katkıda bulunun." diyen Danimarkalı eski bakan, "Bizim korumamıza ihtiyaç duymuyorsanız ve ülkenizde özellikle de Somali'de sağlık ve hayatınız üzerindeki tehdit ortadan kalktıysa tabii ki evinize dönmeli ve geldiğiniz yerin kalkınmasına katkıda bulunmalısınız." ifadelerini kullandı.