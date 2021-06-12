Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, EURO 2020'de Finlandiya ile oynanan maçta fenalaştı

Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, takımının EURO 2020 B Grubu'nda Finlandiya'ya karşı oynadığı maç sırasında fenalaşarak yere yığıldı.
29 yaşındaki Eriksen, Kopenhag'da oynanan maçın ilk yarısının son dakikalarında taç çizgisine yakın bir noktada kendini yere bıraktı.
Futbolcuya ilk müdahale saha içerisinde yapıldı. Sağlık ekipleri, futbolcuya bir süre kalp masajı yaptı.
Daha sonra takımlar sahadan ayrıldı, maç tatil edildi.
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