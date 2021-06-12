Danimarkalı futbolcu Eriksen'in bilinci açık

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka- Finlandiya maçında fenalaşan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in bilincinin açık olduğu belirtildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısının son dakikalarında aniden yere yığılan Eriksen'in, hastaneye götürüldüğü ve durumunun stabil olduğu bilgisi verildi.

Kısa süre sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Danimarka Futbol Federasyonu da 29 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğunu ifade etti.