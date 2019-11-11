Son Dakika Haberleri: Danimarkalı İŞİD üyesi ülkesine gönderildi
Son Dakika 3. Sayfa Danimarkalı İŞİD üyesi ülkesine gönderildi

Danimarkalı İŞİD üyesi ülkesine gönderildi

7 saat önce

Danimarkalı İŞİD üyesi ülkesine gönderildiİSTANBUL - Türkiye'de yakalanan yabancı teröristler ülkelerine gönderilmeye başlandı.

Danimarkalı İŞİD üyesi ülkesine gönderildi

İSTANBUL - Türkiye'de yakalanan yabancı teröristler ülkelerine gönderilmeye başlandı. Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan İŞİD üyesi Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi.

Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Danimarkalı adı açıklanmayan terörist, polis eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemleri tamamlanan terörist Kopenhag'a gönderilmek üzere Türk Hava Yolları uçağına bindirildi. Danimarkalı teröristin sınır dışı edilmesi işlemi yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Danimarkalı İŞİD üyesi ülkesine gönderildi

İstanbul, Türkiye, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alman medyasında DEAŞ paniği: Erdoğan söylediklerini yapmaya başladı
Tazminatını ödemeden işine son verdiği işçisinin başını yardı! Kanlar içinde kaldı Erdoğan ziyareti öncesi Washington'da FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel düzenlendi Meclis raporu hazırlandı: 150 gencin intiharında mavi balina şüphesi var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 00:44:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Danimarkalı İŞİD üyesi ülkesine gönderildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]