Danimarkalı lojistik devi DSV'den "Anadolu ve Avrupa'yı bağlayan ilk tren" - Son Dakika

Danimarkalı lojistik devi DSV'den "Anadolu ve Avrupa'yı bağlayan ilk tren"

03.05.2021 15:41
Danimarkalı lojistik devi DSV'den

Danimarkalı lojistik devi DSV, Türkiye'nin Doğu Avrupa pazarında daha güçlü bir pozisyona ulaşması için çok önemli bir hizmet başlatarak Anadolu'daki ihracatçıların ürünlerini Avrupa'ya demir yolu ile direkt taşımaya başlıyor.

Danimarkalı lojistik devi DSV, Türkiye'nin Doğu Avrupa pazarında daha güçlü bir pozisyona ulaşması için çok önemli bir hizmet başlatarak Anadolu'daki ihracatçıların ürünlerini Avrupa'ya demir yolu ile direkt taşımaya başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DSV süre, performans ve sürdürülebilirlik açısından en önemli ulaşım ağı olan demir yolu yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Köseköy-Brno demir yolu hattını açtı. Sürdürülebilirliğin en önemli değer olduğu bilinciyle yatırımlarında demir yoluna ağırlık veren DSV, yeni hizmeti ile Gebze, İzmit, Bursa, Sakarya gibi Türkiye'nin ticaret açısından önemli noktalarını Doğu Avrupa'ya direkt olarak ulaştırıyor. Railcargo ile DSV ortaklığında Anadolu'yu Avrupa'ya düzenli servislerle bağlayan tren Köseköy-Marmaray-Kapıkule-Budapeste-Brno rotasını izliyor. Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan, Köseköy'den Brno'ya ilk tren ise 30 Nisan'da kalktı.

"Demir yolu taşımacılığı sürdürülebilirlik açısından çok önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSV Genel Müdürü Ozan Önder, Türkiye'nin en geniş 45HC (tıra en yakın ölçüde) konteyner filosuna sahip lojistik firması olarak Avrupa demir yolu ağlarını bir adım öteye daha taşıdıklarını belirtti.

Anadolu'daki ihracatçıların ürünlerini Avrupa'ya demir yolu ile direkt taşımaya başladıklarını bildiren Önder, şunları aktardı:

"Köseköy terminalini aktif hale getirerek Avusturyalı Railcargo firması ile birlikte 40 konteyner taşıma kapasitesine sahip 20 vagonlu trenimizi düzenli olarak haftanın her günü kaldırıyoruz. Bu yeni projemiz Türkiye'nin Doğu Avrupa pazarında daha güçlü bir pozisyona ulaşması için çok önemli. Gebze, İzmit, Bursa, Sakarya gibi ticaret için kritik önem taşıyan duraklara yeni hattımız ile ciddi bir rahatlama sağlıyoruz. Bir sonraki hedefimizde, Ege Bölgesi'ndeki potansiyeli ortaya çıkarmak için bu hattımızı İzmir'e kadar indireceğiz. Demiryolu taşımacılığının sürdürülebilirlik açısından ne kadar önemli olduğunu pandemi döneminde gördük. Bildiğimiz gibi bir günde sınır kapıları kapandı ve kara yolu lojistiği durma noktasına geldi. Biz de sürdürülebilir bakış açımızla yatırımlarımızda demir yolu taşımacılığına ağırlık verdik. Yurt içinde ve yurt dışında kapıdan kapıya sunduğumuz tüm operasyon süreçlerimizi kendi ekibimizle yapıyoruz. Böylelikle tüm müşterilerimizin taleplerini ve ihtiyaçlarını yüksek hizmet kalitemiz ile karşılıyoruz."

Köseköy, Türkiye, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Danimarkalı lojistik devi DSV'den 'Anadolu ve Avrupa'yı bağlayan ilk tren' - Son Dakika


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