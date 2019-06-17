Danimarkalı Madsen, Rostock Büyükşehir Belediye Başkanı oldu
1 saat önce
ALMAN vatandaşı olmayan Claus Ruhe Madsen, Almanya tarihinde ilk kez bir yabancı olarak, büyükşehir belediye başkanı seçildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:08
ALMAN vatandaşı olmayan Claus Ruhe Madsen, Almanya
tarihinde ilk kez bir yabancı olarak, büyükşehir belediye başkanı seçildi. 7 yıl boyunca Rostock'u yönetecek olan Madsen, Kopenhag
doğumlu ve 1992'den beri Almanya'da yaşıyor. Önce Ruhr havzasına yerleşen Madsen, burada bir mobilya mağazasında tezgahtar olarak işe başladı, ama kısa zamanda mağazanın müdürü oldu. Daha sonra kendi iş yerini açan Madsen, Rostock'ta ticaret ve sanayi odası başkanı seçildi. Belediye seçimlerine bağımsız aday olarak giren Madsen'i CDU ve FDP de destekledi. Madsen ilk turda 34.6 ikinci turda yüzde 57.1 oy aldı. Rostock Büyükşehir Belediye Başkanı Madsen, ilk başta Rostockluları birleştirmeyi hedeflediğini söyledi.
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