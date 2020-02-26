Danimarkalı öğrencilere Maltepe'de yerinde dönüşüm sunumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Danimarkalı öğrencilere Maltepe'de yerinde dönüşüm sunumu - Son Dakika

Danimarkalı öğrencilere Maltepe'de yerinde dönüşüm sunumu

6 saat önce

Danimarka'nın Kopenhag şehrinden üniversiteye hazırlanan öğrenciler Maltepe'ye, Gülsuyu ve Gülensu Mahallelerindeki 40 yıllık imar ve tapu sorunun çözümünü ve hayata geçirilecek yerinde dönüşüm modelini öğrenmeye geldi.

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Danimarka'nın Kopenhag şehrinden üniversiteye hazırlanan öğrenciler Maltepe'ye, Gülsuyu ve Gülensu Mahallelerindeki 40 yıllık imar ve tapu sorunun çözümünü ve hayata geçirilecek yerinde dönüşüm modelini öğrenmeye geldi. Maltepe Belediyesi'ni ziyaret eden gençlere, çalışmaları yürüten teknik kadro tarafından sunum yapıldı.


Danimarka'da öğrencileri üniversiteye hazırlayan bir yüksek okul olma özelliği taşıyan Lrogerup Hojskole okulundan öğretmenleriyle birlikte gelen yaklaşık 20 kişilik öğrenci grubu, Maltepe Belediyesi'ni ziyaret ederek, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi aldı. Maltepe Belediyesi Meclis Salonunda öğrencilere Kentsel Dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verildi. Başkan Yardımcısı Haydar Battal tarafından yapılan sunumda, 40 yıl sonra çözüme kavuşan Gülsuyu ve Gülensu Mahallelerinin imar ve tapu sorunu hakkında bugüne kadar olan süreç ve bundan sonra hayata geçirmeyi planladıkları yerinde dönüşüm modeli hakkında bilgi verildi. Sunumun ardından tüm öğrenciler sırayla söz alarak, sorular sordu. Yerinde dönüşüm modelinin nasıl hayata geçeceği, imar planlarının hazırlanması sürecine halkın katılımı gibi pek soru yönelten öğreciler, tüm bilgileri not aldı. Maltepe'de uygulanan modelin Avrupa'daki çalışmalara da örnek olması gerektiğini ifade eden öğrenciler, üniversite çalışmalarında bu konuyu işleyeceklerini belirtti.


"Gülsuyu-Gülensu'da ne olmuştu?"


Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinin 40 yılı aşkın süredir çözüm bekleyen imar, tapu ve kentsel dönüşüm sorununu, 2014 yılında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın göreve gelmesiyle birlikte yaşanan sürecin sonunda çözüme kavuştu. Kılıç, göreve gelir gelmez mahallede "Kentsel Dönüşüm Ofisi" açarak, mahalle halkının uzmanlardan bilgi almasını sağlarken, yaklaşık 2 bin kişiden başvuru alarak tapularına kavuşmasına imkan tanıdı. Mahalle halkı, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, şehir plancılarının da sürece katıldığı toplantılar sonucunda imar planları toplumsal mutabakat çerçevesinde hazırlandı. Önce mahalle halkının onayına sunulan planlar, ardından Maltepe Belediye Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden oy birliği ile geçti. 5 yıllık bir sürecin sonunda imar ve tapu sorunu çözüme kavuşurken, mahalle halkı ilk tapularını da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden aldı. Gülsuyu ve Gülensu'da önümüzdeki süreçte yerinde dönüşüm modelinin hayata geçirilmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Danimarka, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:14 Kaynak: İHA
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