Danimarkalı terörist savaşcı sınır dışı edildi - Son Dakika

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Danimarkalı terörist savaşcı sınır dışı edildi
15 dakika önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Danimarka uyruklu 1 yabancı terörist savaşcının sınır dışı edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:41 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Danimarka uyruklu 1 yabancı terörist savaşcının sınır dışı edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Danimarka uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA
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