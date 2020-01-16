Danimarkalı terörist savaşcı sınır dışı edildi - Son Dakika
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Danimarkalı terörist savaşcı sınır dışı edildi

15 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Danimarka uyruklu 1 yabancı terörist savaşcının sınır dışı edildiğini açıkladı.

Danimarkalı terörist savaşcı sınır dışı edildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Danimarka uyruklu 1 yabancı terörist savaşcının sınır dışı edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Danimarka uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA


Danimarka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:41 Kaynak: DHA
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