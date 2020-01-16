Son Dakika › Güncel › Danimarkalı terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika
Danimarkalı terörist savaşçı sınır dışı edildi
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Danimarka uyruklu bir yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:02 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Danimarka uyruklu bir yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, yapılan çalışmalar kapsamında, Danimarkalı bir YTS'nin bugün ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.
Son Dakika 100 Bin Sosyal Konut Projesi için kuralar Şubat'ta çekilecek İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğin 1 lira 50 kuruş olmasını talep etti e-Devlet'te kullanıcı sayısı 45 milyonu aştı Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü