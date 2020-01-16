Danimarkalı terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika
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Danimarkalı terörist savaşçı sınır dışı edildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Danimarka uyruklu bir yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.

Danimarkalı terörist savaşçı sınır dışı edildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Danimarka uyruklu bir yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalar kapsamında, Danimarkalı bir YTS'nin bugün ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.

Danimarka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:02 Kaynak: AA
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