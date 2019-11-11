Son Dakika Haberleri: DANİMARKALI TERÖRİST SAVAŞÇI ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ
Son Dakika Güncel DANİMARKALI TERÖRİST SAVAŞÇI ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

DANİMARKALI TERÖRİST SAVAŞÇI ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

6 saat önce

Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edilmesinin ardından Danimarkalı terörist de ülkesine gönderildi.

DANİMARKALI TERÖRİST SAVAŞÇI ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ, System.String[]

Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edilmesinin ardından Danimarkalı terörist de ülkesine gönderildi. Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Danimarkalı YTS polis eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemleri tamamlanan terörist, Kopenhag'a gönderilmek üzere polis eşliğinde Türk Hava Yolları uçağına bindirildi. Suriye'de yakalanan diğer yabancı terörist savaşçılarının da işlemleri tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Teröristin polis eşliğinde uçağa bindirilmesi

-Polisin tarafından teröristin önünün kapatılması

-Detay görüntüler


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:11 Kaynak: DHA
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