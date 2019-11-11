Son Dakika Haberleri: Danimarkalı terörist savaşçı ülkesine gönderildi
Son Dakika Güncel Danimarkalı terörist savaşçı ülkesine gönderildi

Danimarkalı terörist savaşçı ülkesine gönderildi

6 saat önce

Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edilmesinin ardından Danimarkalı terörist de ülkesine gönderildi.

Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edilmesinin ardından Danimarkalı terörist de ülkesine gönderildi. Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Danimarkalı YTS polis eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemleri tamamlanan terörist, Kopenhag'a gönderilmek üzere polis eşliğinde Türk Hava Yolları uçağına bindirildi. Suriye'de yakalanan diğer yabancı terörist savaşçılarının da işlemleri tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Danimarkalı terörist savaşçı ülkesine gönderildi

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Polis, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:01 Kaynak: DHA
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