Son Dakika Haberleri: Danışma Meclisi Emek Mahallesi'nde devam edecek
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Danışma Meclisi Emek Mahallesi'nde devam edecek

7 dakika önce

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin vatandaşların sorun ve taleplerini dinlediği 'Mahalle Danışma Meclisleri'nin üçüncüsü, Emek Mahallesi'nde gerçekleştirecek.

Danışma Meclisi Emek Mahallesi'nde devam edecek, System.String[]

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin vatandaşların sorun ve taleplerini dinlediği 'Mahalle Danışma Meclisleri'nin üçüncüsü, Emek Mahallesi'nde gerçekleştirecek.


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Yenimahalle ve Akse Mahallesi'nde vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemek amacı ile başlattığı 'Mahalle Danışöa Meclisleri' projesi devam ediyor. Proje kapsamında Başkan Çiftçi, 18 Eylül Çarşamba günü saat 19.00'da Emek Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek. Akçakoca İlkokulu bahçesinde gerçekleşecek olan danışma meclisine tüm mahalle sakinlerini davet eden Başkan Çiftçi, vatandaşların görüş, öneri, şikayetlerini ve sorunlarını dinleyecek. - KOCAELİ

Bünyamin Çiftçi, Emek Mahallesi, Çayırova, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:42 Kaynak: İHA
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