Danışma, Takip Ve Rehabilitasyon Merkezi Ek Binası Açıldı

Gürpınar Mahallesi'nde kazandırılan ek binanın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan ve bağımlılıkla mücadele sürecinin önemine dikkat çeken Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır "Alkol ve madde bağımlısı vatandaşlarımızı hayata döndürmek hepimizin görevi…" dedi.

Bağımlı kişileri topluma kazandırma gayesi ile hareket ederek alkol ve madde bağımlısı olan gençlere ve ailelerine destek vermeye devam eden Beylikdüzü Belediyesi, Danışma, Takip ve Rehabilitasyon Merkezi Ek Binası'nı hizmete açtı. Açılış Törenine; Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şatır: Her Zaman Yanınızdayız

Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, Danışma, Takip ve Rehabilitasyon Merkezi Ek Binası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada "Danışma, Takip ve Rehabilitasyon Merkezi'mizden, açıldığı Ekim 2015'ten bu yana 117 danışan ve 90 aile hizmet aldı ve 117 danışandan 45'i bağımlılıktan kurtulup yaşama geri döndü. Sağlıklarına ve ailelerine kavuşan tüm vatandaşlarımıza hayatlarında başarılar diliyorum. Beylikdüzü Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya ve bağımlılıkla mücadeleye destek vermeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Çalık: Burası, Vatandaşların Kalbine Dokunduğumuz Bir Nokta

Danışma, Takip ve Rehabilitasyon Merkezi Ek Binası'nın açılış törenine katılan ve alkol, sigara, uyuşturucu gibi maddelere başlama yaşının düştüğüne dikkat çeken CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık "Burası, aslında vatandaşların kalbine dokunduğumuz bir nokta… Okutan İş Merkezi, bağımlıların kullandığı bir yerdi. Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'ni hayata geçirerek Beylikdüzü'nde ve Gürpınar'da bir dönüşüm gerçekleştirdik. Gençleri bağımlılıktan kurtarmak için bataklığı kurutmak lazım. Biz, o bataklığı Okutan İş Merkezi'nde kuruttuk aslında.Ama sadece bina dönüşümü yeterli değildi. Bir taraftan da bağımlılık tuzağına düşen evlatlarımıza destek olmamız gerekiyordu. Bu noktada da Danışma, Takip ve Rehabilitasyon Merkezi'ni hizmete açarak bağımlılıkla mücadele edenlere destek olduk. Bugün açtığımız ek binamızın da hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Toplumun kanayan yarası madde bağımlılığıyla mücadele eden, bağımlılara ve ailelere çözüm yolu sunan merkezimizde görev yapan Kadın ve Aile Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.