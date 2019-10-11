Siyasi ve ideolojik bir açıklama yapma zamanı olmadığını belirten Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, "Askerimizin ve kolluk kuvvetlerimizin yanında olmak vatandaşlık görevimizdir" dedi.



ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, programları kapsamında Elazığ ve Tunceli'de ziyaretler gerçekleştirdi. Elazığ şubesini ziyarette üyelerle bir araya gelen Başkan Danışman, açıklamalarda bulundu.



Türk ordusuna başarı ve muvaffakıyetler dileyen ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, "Ordumuz hareket halinde iken tek söylem onlara dua etmektir. Zaman artık siyasi ve ideolojik bir açıklama yapma zamanı değildir. Askerimizin ve kolluk kuvvetlerimizin yanında olmak vatandaşlık görevimizdir. Bizlerde savaş çıkmasını istemeyiz fakat öyle zaman olur ki savaş kapınıza gelir ve kaçınılmaz olur Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen terör güçleri sınırımızda varlığını devam ettirmişlerdir. Güvenli bölge ülkemizin toprak bütünlüğünü korumamız ve vatandaşlarımızın can güvenliği için, olmazsa olmaz bir hale gelmiştir. Bütün ısrarlara rağmen sınırımızdan 30 kilometre ileriye gitme teklifini reddetmiş ve kahraman ordumuz oraya müdahale etmek zorunda kalmıştır. Gittiği her yere merhamet ve barış götüren askerimize başarı ve muvaffakıyetler diliyoruz" dedi.



Daha sonra Tunceli'ye geçen ve üyeler ile bir araya gelen Danışman, Vali Tuncay Sonel'i de ziyaret etti.Ziyarette Danışmana, üyeler ile birlikte Elazığ Şube Başkanı Yakup Baş'da eşlik etti. - ELAZIĞ