Danışman orman mühendislerine eğitim

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünde görevli danışman mühendislere uygulamalı eğitim verildi.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ve Orman Mühendisleri Odası Erzurum Şubesinin katkılarıyla Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünde danışman mühendis olarak çalışanlara, Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda uygulamalı eğitim verildi.

Eğitmenlerce Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğünde ormancılıkla ilgili konularda pratik eğitim verilen danışman mühendislere, daha sonra Sarıkamış'ın Soğuksu ve Hamamlı mevkilerinde orman yangını söndürmede kullanılan arazözler ve araçlar tanıtılarak kullanımları hakkında bilgi verildi.

Ağaçlandırma sahasında dikim yeri hazırlama, fidan dikimi, sıra ve ara tespit çalışmalarının uygulamalı olarak anlatıldığı eğitimlere Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay katılarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Ömer Abak, konuyla ilgili yaptığı yaptığı açıklamada, danışman mühendislere Sarıkamış bölgesinde faydalı eğitim verildiğini belirterek, "İşletme olarak sahamızda üretime dayalı çalışmalarımız yoğun şekilde yapılıyor. Tabi eğitimin ilçemiz sahasında olması bizi mutlu etti." dedi.

Eğitime, Erzurum Orman Bölge Müdür Yardımcısı Faruk Bayraktaroğlu, Orman Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanı Tekin Işık ile yaklaşık 40 danışman orman mühendisi ile eğitim veren teknik personel katıldı.