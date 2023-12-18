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Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi - Son Dakika
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Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi

Belediyeye yönelik ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu hakkında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ''Bizim belediye başkanlarımızı itibarsızlaştırmaya hiç kimsenin gücü yetmez'' dedi. Polisin, operasyonda TOMA kullanmasına da tepki gösterdi.

18.12.2023 - 15:32,  Güncelleme: 15:41
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında sabahın ilk saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Danışmanlarından birinin de gözaltına alındığı operasyonla ilgili Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Büyükşehir belediyesinde, bizim belediyelerimizde kanuna aykırı asla bir şey olmaz. Kamuya zarar olmaz. Biz birilerine para kazandırmak niyetinde buraya gelmedik. İşimizi kanunun bize verdiği yetkiler doğrultusunda yaparız." ifadelerini kullandı.

ZEYDAN KARALAR'IN DANIŞMANI DA GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında sabahın ilk saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye binasına giren ekipler, delil arama ve toplama çalışması başlattı. Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında belediye personellerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Mürüvet S. de gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi

KARALAR: BELEDİYELERİMİZDE KANUNA AYKIRI BİR ŞEY OLMAZ

CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ve Erhan Adem, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer, konuyla ilgili Adana Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yaptı. Karalar, "Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olarak bize verdiğini bu kutlu ve önemli görevi layıkıyla, milletin parasını yedi emin gibi koruyarak yapmaya çalışıyoruz. Bizim olduğumuz bir yerde, bizim belediye başkanlarımızı itibarsızlaştırmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Biz görevimizi bu ülkenin kurucusu, kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda ona layık olma bilincinde yapıyoruz. Büyükşehir belediyesinde, bizim belediyelerimizde kanuna aykırı asla bir şey olmaz. Kamuya zarar olmaz. Biz birilerine para kazandırmak niyetinde buraya gelmedik. İşimizi kanunun bize verdiği yetkiler doğrultusunda yaparız." dedi.

Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi

"TOMA İLE GELMELERİ ŞIK OLMADI"

Karalar sözlerini şöyle sürdürdü: "Asla ve asla kanun dışı bir şey olmaz. Bunu net bir biçimde söyleyeyim. Her şeyimiz düzgündür. Bugüne kadar emniyet, KOM, savcılık ne istemişlerse bütün evrakları eksiksiz vermişiz. Eksiksiz vermeye de devam edeceğiz. Çünkü bizim çekineceğimiz bir işlememiz yoktur, asla olmayacaktır. Bir kadın çalışanımızın odası aranmaya gelinirken, sanki bir hücre evi, sanki bir terörist yuvası basılır gibi TOMA ile gelmek şık olamamıştır."

Danışmanı rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi
Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi
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Zeydan Karalar, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi - Son Dakika
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