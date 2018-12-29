Danışmanlık Sektörü Sertifikasyon ve Yerli Firmaya Öncelik İstiyor

Çalıştay kapsamında MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut ASMALI, katılımcılara MÜSİAD'ın çalışma prensipleri hakkında bilgi verirken, MÜSİAD Sektör Kurulları Komisyonu Başkanı Hikmet KÖSE ise, Sektör Kurulları'nın yapısını ve çalışma prensiplerini aktardı.

MÜSİAD Danışmanlık Sektör Kurulu 567 üyesi ve binlerce çalışanı ile sektöre yön veriyor.

Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu Başkanı Abdülkadir SICAKYÜZ; sektör kurulunun, ülkemizin kalkınması için mevcut sorunları tespit edip çözüm önerileri geliştirerek, faaliyetlerini bu doğrultuda gerçekleştirdiğini aktarmıştır.

Sıcakyüz çalıştayda gerçekleştirdiği konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde 567 üye işletmemiz ve binlerce çalışanımız ile Türkiye'nin kalkınması adına; ortak hayaller ve hedefler doğrultusunda durmadan çalışan, daima ilerleyen öncü bir yapıyız."

Danışmanlık Sektörünün Acilen Standartlarını Belirlemesi Gerekiyor

Çalıştayda, katılımcıların tümü tarafından dile getirilen başlıca sorun, "sektörün meslek standartlarının belirlenmesi" olmuştur.

Yönetim danışmanlığına yönelik standartları ve sertifikasyon kurallarını oluşturacak ve denetlemeyi yapacak düzenleyici bir otoritenin olmaması ve konu ile ilgili yetkilendirilmiş kuruluşların bulunmaması, sektörün en önemli sorunu olarak öne çıkmaktadır.

Sertifikasyon sisteminin devreye girmesinden sonra, danışmanlık firmalarının yerel, ulusal ve uluslararası deneyim ve hizmet süresi kriterlerine göre mesleki gelişiminin izlenmesine ve denetlenmesine yönelik bir sistemin geliştirilmesi gerekmektedir.

Konu ile ilgili olarak Abdülkadir SICAKYÜZ, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile görüştüklerini ve Yönetim Danışmanlığı Meslek Standardının oluşturulması için çalışmalara başlayacaklarını aktardı.

Kamu İhalelerinde Yerli Danışmanlık Firmalarına Öncelik Tanınmalıdır.

Yerli danışmanlık firmalarının gelişimi ve küresel anlamda markalaşması adına kamunun yerli danışmanlık firmalarına öncelik tanıması gerekmektedir.

Kamu kurumları tarafından talep edilen danışmanlık hizmetleri için kamu mevzuatının danışmanlık sektörüne uygun olmayan düzenlemeler içermesi, yerli danışmanlık firmalarının büyük projelere dâhil olmalarını engellemektedir.

Kamunun küresel danışmanlık firmaları ile çalışması durumunda, bu firmaların yerli danışmanlık şirketleri ile işbirliğini sağlayacak teşvik modellerinin oluşturulması, ortak projeler yapılması amacıyla gerekli ortamın sağlanması gerekmektedir.

Çalıştayda yaptığı açıklamada Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu Başkanı Abdülkadir SICAKYÜZ, sektörün sorunlarının tespit edilmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi adına, hizmet veren ve hizmet alan firmalar ile geniş kapsamlı bir araştırma projesi yapacaklarını aktardı.