Danışmanlık şirketi Duff & Phelps'in anketine göre dünyanın en büyük finans merkezi; New York - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Danışmanlık şirketi Duff & Phelps'in anketine göre dünyanın en büyük finans merkezi; New York - Son Dakika Ekonomi

Danışmanlık şirketi Duff & Phelps'in anketine göre dünyanın en büyük finans merkezi; New York

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'nın dünyanın en büyük finans merkezi konumunu New York'a kaptırdığı bildirildi.

Danışmanlık şirketi Duff & Phelps'in anketine göre dünyanın en büyük finans merkezi; New York, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'nın dünyanın en büyük finans merkezi konumunu New York'a kaptırdığı bildirildi.

Merkezi New York'ta bulunan danışmanlık şirketi Duff & Phelps tarafından hazırlanan "Küresel Regülasyon Görünümü" raporuna göre, New York, Londra'yı geride bırakarak 2019 yılında dünyanın en büyük finans merkezi konumuna yükseldi.

2019 yılı itibarıyla ankete katılan üst düzey finans yöneticilerinin yüzde 56'sı New York'u, yüzde 34'ü ise Londra'yı öncelikli finans merkezi olarak gördüğünü belirtti.

Bir önceki sene ankete katılanların ise yüzde 53'ü Londra'nın, yüzde 42'si New York'un öncelikli finans merkezi olarak gördüğünü ifade etmişti.

Raporda, İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) çıkış (Brexit) sürecine ilişkin belirsizliklerin Londra'nın ikinci sıraya düşmesinde rol oynadığı kaydedildi.

Raporda değerlendirmelerine yer verilen Duff & Phelps Küresel Regülasyon ve Uyum Başkanı Monique Melis, "Üç yıl boyunca devam eden Brexit kaynaklı belirsizliklerin Londra'nın düşüşünde payı olduğunu düşünmemek mümkün değil. 2018 yılında Londra en büyük finans merkezi olarak görülüyordu. İngiltere ve AB arasındaki müzakerelerin şok dalgaları görülmeye başlanmış olabilir. "ifadelerini kullandı.

Ankete, dünyanın farklı noktalarından 240 üst düzey finans yöneticisi katıldı.

İngiltere, New York, Londra, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:02 Kaynak: AA
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