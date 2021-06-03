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Danişmend Beyliği hayranı yüksek mühendis, 'Danişmend' ismini aldı - Son Dakika

Danişmend Beyliği hayranı yüksek mühendis, 'Danişmend' ismini aldı

03.06.2021 13:48

TOKAT'ın Niksar ilçesinde yaşayan yüksek mühendis Hüseyin Şahin, 1080-1178 yılları arasında bölgede hüküm süren Danişmend Beyliği'ne olan hayranlığını ismine taşıdı.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde yaşayan yüksek mühendis Hüseyin Şahin, 1080-1178 yılları arasında bölgede hüküm süren Danişmend Beyliği'ne olan hayranlığını ismine taşıdı. 4 yıl önce mahkemeye başvuran Şahin, ismininin önüne 'Danişmend'i ekletti. Danişmend ismini yaşatmak adına böyle bir girişimde bulunduğunu belirten Şahin, "İsmimi aldıktan sonra geleneğimize göre kulağıma tekrar ezan okuttum. İsmimi öğrenenler, merak ediyor. Hepsine tek tek izah ediyorum. Bu ismin ailede gelenekselleşmesini hedefliyorum" dedi.

Niksar Belediyesi'nde Etüt Proje Müdürü Yüksek Mühendis evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Şahin, bölgede 1080-1178 tarihlerinde hüküm süren Danişmendlilerin tarihteki yerine ilgi duydu. 4 yıl önce mahkemeye başvuran Şahin, isminin başına Danişmend'i ekletti.

İlçedeki Danişmend Gazi'nin türbesini ziyaret eden Danışmend Hüseyin Şahin, "Niksar, Danişmendliler'in başkenti olma özelliği taşıyor. Biz de hasbelkader Niksar'da doğmuş büyümüş ve bu coğrafyanın çocuğu olarak Danişmendliler'le ilgili araştırmalarımızda gördük ki Anadolu'da bir Türk tarihi, Türk bilim tarihi ve Türk dil tarihi anlatılacaksa o Danişmendlilere ve Danişmend Melik Ahmet Gazi'ye değmeden anlatılamıyor. Böyle başlayan bir hayranlığın, onlara duyulan sevginin bir tezahürü olarak, bir aidiyet duygusuyla gelişen sonrasında yasal olarak, mahkeme kararıyla ön ad olarak 'Danişmend' ismini aldım. ve bu ismi layıkıyla taşımaya da çalışıyoruz. Aidiyet duygusuyla beraber bin yıl öncesine bir mesaj ve bin yıl sonrasına da bir mesaj verelim diye düşündük. Bu mesajı da kendi ismimizle verelim ve bundan sonra da insanlar çocuklarına bu ismi koysun, kullansın ve yaşatsın diye. Çünkü onlar bu coğrafyada biz yaşayalım diye kanlarıyla ve canlarıyla mücadele ettiler ve biz bu mücadeleye saygı duyarak bundan sonraki nesle bir mesaj vermiş olduk" dedi.

'DUYANLAR ŞAŞIRIYOR'

İnsanların çok şaşırdığını söyleyen Şahin, "Danişmend ismi Türkiye'de çok kullanılan bir isim değil. Çünkü ilk Danişmend ismini alan kişi benim. Telaffuzunda bazen zorlanıyorlar, hepsine tek tek izah etmek zorunda kalıyorum. Aslında bu beni de mutlu ediyor. Çünkü bu şekliyle ismin yaşamasını sağlıyorum. Böyle bir şeye de vesile olduğum için onların isimlerini yaşatmaya vesile olduğum için de çok mutluyum" diye konuştu.

İKİNCİ KEZ KULAĞINA EZAN OKUNDU

İsmi aldıktan sonra yeniden kulağına ezan okunduğunu söyleyen Şahin şöyle konuştu:

"40 yaşımda aldım bu ismi. Aldıktan sonra bizim Türk İslam geleneğinde kulağa ezan okuma geleneğini de yerine getirmek gerekiyordu. Onun için çok kıymetli bir bilim adamı abimize rica ettim. O da ezanı kulağıma okudu ve ismimizi fısıldadı. Umarım inancımıza göre haşrolduğumuz zaman Danişmend Hüseyin ismiyle çağrılırız diye düşünüyorum. Çok keyifli bir isim oldu bizim için ve örnek teşkil etti. Onun için ailede de Danişmend, Danişmend Nizamettin, Danişmend Melik Ahmet, Danişmend Muhammed, Danişmend Emir gibi Danişmendli hükümdarlarının isimlerini inşallah ben veya benden sonraki nesle vermeyi hedefliyoruz."

DANİŞMENDLİ BEYLİĞİ

Danişmendli Beyliği, 1080-1178 yılları arasında Sivas merkez olmak üzere Çorum, Tokat, Niksar, Amasya, Malatya, Kayseri şehirleri civarında kurulmuş bir Anadolu beyliğidir. Selçuklu Sultanı 2'inci Kılıçarslan tarafından yıkılmıştır. İlk başkenti Niksar, sonraki başkenti Sivas'tır.

Malazgirt Savaşı'nda Sultan Alparslan'ın komutanlarından biri olan Danişmend Ahmet Gazi, Bizanslılardan Sivas'ı aldıktan sonra Danişmend Hanedanlığı'nı kurdu. Amasya, Tokat, Niksar, Kayseri, Zamantı, Develi ve Çorum gibi pek çok bölgeyi fetheden Danişmend Ahmet Gazi, Niksar'ı başkent ilan etti. Selçuklu hükümdarı Sultan Kılıçarslan ile birlikte Haçlı seferlerine yönelik muharebelere katılan Danişmend Gazi, 1105 yılında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından naaşı Niksar'a defnedildi.

Danişmend Beyliği hayranı yüksek mühendis, 'Danişmend' ismini aldı
Danişmend Beyliği hayranı yüksek mühendis, 'Danişmend' ismini aldı
Danişmend Beyliği hayranı yüksek mühendis, 'Danişmend' ismini aldı
Danişmend Beyliği hayranı yüksek mühendis, 'Danişmend' ismini aldı
Danişmend Beyliği hayranı yüksek mühendis, 'Danişmend' ismini aldı
Danişmend Beyliği hayranı yüksek mühendis, 'Danişmend' ismini aldı
Danişmend Beyliği hayranı yüksek mühendis, 'Danişmend' ismini aldı
Danişmend Beyliği hayranı yüksek mühendis, 'Danişmend' ismini aldı

Hüseyin Şahin, Niksar, Tokat, Ezan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Danişmend Beyliği hayranı yüksek mühendis, 'Danişmend' ismini aldı - Son Dakika


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