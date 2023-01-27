Danıştay 10. Dairesi, 13 İlacın Geri Ödeme Kapsamından Çıkarılması Hakkında Yürütmeyi Durdurma Kararı Verdi - Son Dakika
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Danıştay 10. Dairesi, 13 İlacın Geri Ödeme Kapsamından Çıkarılması Hakkında Yürütmeyi Durdurma Kararı Verdi

27.01.2023 17:55
Danıştay 10. Dairesi, 13 İlacın Geri Ödeme Kapsamından Çıkarılması Hakkında Yürütmeyi Durdurma Kararı Verdi

Danıştay 10. Dairesi, Türk Eczacıları Birliği (TEB) 1. Bölge İstanbul Eczacı Odası’nın başvurusu üzerine, 8 Eylül 2021 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) geri ödeme listesinden çıkarılan 13 ilaç için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla geri ödeme listesinden toplamda 52 ilaç çıkarılmış, ancak daha sonra bunlardan 36'sı ile ilgili karardan geri dönülmüştü.

Danıştay 10. Dairesi, Türk Eczacıları Birliği (TEB) 1. Bölge İstanbul Eczacı Odası'nın başvurusu üzerine, 8 Eylül 2021 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesinden çıkarılan 13 ilaç için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla geri ödeme listesinden toplamda 52 ilaç çıkarılmış, ancak daha sonra bunlardan 36'sı ile ilgili karardan geri dönülmüştü.

TEB 1. Bölge İstanbul Eczacı Odası, Sağlık Bakanlığı'nca alınan karar doğrultusunda, yıllardır SGK tarafından ücretsiz karşılanan ilaçlardan 13'ünün geri ödeme listesinden çıkarılmasını yargıya taşıdı.

BAŞVURUDA 52 İLACIN GERİ ÖDEMEDEN ÇIKARILMASI KARARIN ALINDIĞINI BELİRTTİ

TEB 1. Bölge İstanbul Eczacı Odası, Danıştay 10. Dairesi'ne yaptığı başvuruda, 8 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklik ile 52 ilacın geri ödemeden çıkarılması kararı alındığını belirtti.

DÜZENLEMELERİN BİLİMSEL DAYANAĞI YOK

Başvuruda geri ödeme listesinden çıkarılan 52 adet ilacın 36 tanesi için Sağlık Bakanlığı'nca geri çekilme kararı alındığı, bunun dışında kalan ilaçların kullanılmamasının sağlık açısından önemli olumsuzluklara sebebiyet vereceği belirtildi. Başvuruda, dava konusu düzenlemelerin bilimsel dayanağının bulunmadığı, hastaların tedavi haklarını kısıtlayacağı ve sağlık hizmetlerinden faydalanacak vatandaşları alternatifsiz bırakacağı belirtilerek, bu durumun hukuka aykırı olduğu anlatıldı.

ÖDEMELERİN BİR KUTU İLE SINIRLANDIRILMASI TEDAVİ HAKKINA DA MÜDAHALE NİTELİĞİNDE

Başvurunun devamında, bazı ilaçların SGK tarafından ödemesinin bir kutu ile sınırlandırılmasının da tedavi hakkına müdahale niteliğinde olduğunun altı çizildi. Davaya konu olan eş değer niteliğindeki bir grup ilacın da eş değer ilaçlar için yaptığı ödeme oranının değiştirildiği, yapılan sınırlamanın sosyal devlet ilkesine aykırı olduğu, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından kendisine tanınan yetkinin ve sosyal güvenlik haklarının özüne dokunulmaksızın kullanılması gerektiği, dava konusu düzenlemelerin iptaline karar verilmesi gerektiği anlatılarak, öncelikle de yürütmenin durdurulması istendi.

DANIŞTAY 10. DAİRESİ YÜRÜTMEYİ DURDURDU

Başvuruyu inceleyen Danıştay 10. Dairesi, 13 Aralık 2022'de tebliğ eki listesinde bulunlar dışında kalan 13 kalem ilacın geri ödeme kapsamından çıkarılmasıyla ilgili yürütmenin durdulmasına oy birliğiyle karar verdi. Dava konusu olan ilaçlar arasında bebekler için diş jeli, çok kullanılan ağız ve boğaz spreyleri bulunuyor.

Kaynak: ANKA
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Danıştay 10. Dairesi, 13 İlacın Geri Ödeme Kapsamından Çıkarılması Hakkında Yürütmeyi Durdurma Kararı Verdi Danıştay 10. Dairesi, 13 İlacın Geri Ödeme Kapsamından Çıkarılması Hakkında Yürütmeyi Durdurma Kararı Verdi

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