Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya kararının ardından Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararı... - Son Dakika
Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya kararının ardından Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararı...
Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya kararının ardından Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı.
Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya kararının ardından Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Ayasofya Camii'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildi. - ANKARA
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10.07.2020 23:59:45. #1.13#
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