Danıştay 10. Dairesinin "Ayasofya" kararı - Son Dakika

Danıştay 10. Dairesinin, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararı Mardin'in Midyat ilçesinde sevinçle karşılandı.

Midyat Kent Konseyi Başkanı Zeyni Bedir, AA muhabirine, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasından dolayı büyük sevinç duyduklarını söyledi.

İstanbul'un simgesi olan Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasında büyük katkısı olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Bedir, "Midyat Belediyesi Kent Konseyi olarak tüm Müslümanlar adına kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun, teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe sakinlerinden Alaattin Bilgiç de Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu kararın ümmete, Türk milletine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Siraç Abdullah Akkurt ise "Müslümanlar adına, bütün dünya Müslümanları adına sayın Cumhurbaşkanımıza ve Danıştay üyelerine teşekkür ediyorum. Çok sevinçliyiz." diye konuştu.